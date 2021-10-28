Ekonomi Üçüncü çeyrekte turizmden 11,4 milyar dolarlık gelir elde edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Üçüncü çeyrekte turizmden 11,4 milyar dolarlık gelir elde edildi

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar olarak gerçekleşti.

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Haber Merkezi AA
Üçüncü çeyrekte turizmden 11,4 milyar dolarlık gelir elde edildi
Foto/arşiv

Türkiye'nin turizm geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerine göre, turizm geliri yılın üçüncü çeyreğinde 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar oldu.

Turizm gelirinin (cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç) yüzde 78'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Söz konusu dönemde yapılan harcamaların 9 milyar 63 milyon 42 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 332 milyon 75 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu dönemde gecelik ortalama harcama 74 dolar oldu. Yabancıların gecelik ortalama harcaması 78 doları bulurken, yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin harcaması 61 dolar olarak hesaplandı.

Yabancılar Türkiye'yi en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı 13 milyon 640 bin 672 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 84'ünü 11 milyon 457 bin 951 kişiyle yabancılar, yüzde 16'sını ise 2 milyon 182 bin 721 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Söz konusu dönemde, yabancı ziyaretçiler, Türkiye'yi yüzde 76,8 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 15,9 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise yüzde 2,7 ile "iş amaçlı (konferans, toplantı, görev ve benzeri)" yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 63,7 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 363,5 artarak 584 milyon 379 bin dolar oldu. Bunun 572 milyon 877 bin dolarını kişisel, 11 milyon 502 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı 873 bin 27 kişi olarak kayıtlara geçti. Bunların kişi başı ortalama harcaması 669 doları buldu.

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