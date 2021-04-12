​Ucuz elektrikli MG Türkiye’de

Doğan Trend Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG, Türkiye’deki ilk modeli yüzde 100 elektirkli ZS EV’i tanıttı. Türkiye’nin en ulaşılabilir yüzde 100 elektrikli SUV modeli olma hedefiyle yola çıkan ZS EV, 7 yıl-150 bin kilometrelik bataryayı da kapsayan üretici garantisi, NCAP 5 yıldızlı güvenliği, L2 otonom sürüş seviyesindeki MG Pilot teknolojisi ve ülkemizde ilk kez devreye alınacak MG Değer Koruma Programıyla öne çıkmayı hedefliyor. Lansmana özel 394 bin liradan başlayan anahtar teslim satış fiyatı ve ilk kez elektrikli otomobil sahibi olmayı düşünenlerin akıllarındaki soru işaretlerini giderecek değer koruma uygulamasıyla hızlı bir giriş yapmayı hedefliyor. Elektrikli otomobil ile tanışmak isteyenler 12 Nisan’dan itibaren www.mg-turkey.com adresini ziyaret ederek ön satışla MG ZS EV’lerine sahip olabilecekler.

REKLAM

EKONOMİ Başka şehirlere ikinci el araç almaya gideceklere uyarı

SEGMENT LİDERİ OLACAĞIZ

Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin, “MG’nin ileri teknoloji ürünü ZS EV modelini yoğun ilgiyle karşılandığı Avrupa’dan sonra ülkemizde de satışa sunmaktan heyecan duyuyoruz. MG markasını temsil edecek olmak, projenin ilk gününden itibaren bize büyük heyecan verdi. Aracı kullanır kullanmaz bu heyecan kuvvetli bir güvene dönüştü ve bize böylesi iddialı bir lansman programı hazırlama hususunda cesaret verdi. Doğan Trend Otomotiv olarak ZS EV’yi ‘Yüzde 100 elektrikliye hiç bu kadar yakın olmadınız’ sloganıyla müşterilerimize sunarak segment lideri olmayı hedefliyoruz” dedi.

EKONOMİ TOGG inşaatı hızla yükseliyor: Büyük proje canlı yayında izlenecek

AVRUPA VE ÇİN’DE ELEKTRİKLİ SATIŞI 1 MİLYON ADEDİ GEÇTİ

Dünya otomotiv pazarında elektrikli araçlar ile SUV’ların hızla büyüyen segmentler olduğunun altını çizen Kağan Dağtekin, geçtiğimiz yıl hem Avrupa’da hem Çin’de elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının 1 milyonlu adetleri geçtiğini vurgulayarak 2020’nin tam bir değişim yılı olduğunu belirtti. Kağan Dağtekin, “Regülasyonların da etkisiyle 2021’de Avrupa’da satılan her 7 araçtan 1’inin elektrikli olması bekleniyor” dedi. Geçtiğimiz yıl Norveç’te elektrikli araç satışının içten yanmalı motora sahip araçların satışını geçtiğine ve Hollanda’da elektrikli araçların toplam pazarda yüzde 20 pay aldığına da dikkat çeken Dağtekin “Çin bugüne kadar elektrikli otomobillerde dünyanın en büyük pazarıydı. 2020 yılında ilk kez Avrupa’daki elektrikli otomobil satışları Çin’i geçti ama Çin, elektrikli araç teknolojisinde sahip olduğu bilgi, tecrübe ve üretim gücüyle lider olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

REKLAM

EKONOMİ Otomotivdeki çip krizinin çözümüne yönelik Japonya ile ABD iş birliği yapacak

BEĞENMEYENE PARASI İADE

İngiliz MG markasının Çinli otomotiv devi SAIC Motor’a bağlı olarak faaliyetlerini yürüttüğünü hatırlatan Kağan Dağtekin, elektrikli araçlarda Tesla ve Volkswagen’in ardından dünya 3.sü olduğunun altını çizdi.

Doğan Trend Otomotiv’in MG ZS EV’yi Türkiye’de sıra dışı bir şekilde pazara arz ettiğini vurgulayan Dağtekin, “Kimi müşterilerin elektrikli otomobillere dair aklındaki tüm soru işaretlerini silmek için özel bir geri alım garantisi sunuyoruz. Bir Doğan Trend Otomotiv girişimi olan Suvmarket.com’un verdiği güç ile yarattığımız, MG ValueGuard isimli, aracın değerini koruyan bu program ile müşterimiz 1 senenin sonunda aracını başka bir MG ile değiştirmek isterse ZS EV Luxury’sini 390 bin TL’den takasa alırız diyoruz. Yani 409 bin TL’ye sattığımız arabayı 390 bin TL’den almayı garanti edeceğiz. Bizim aracımıza güvenimiz tam ama bir elektrikli araçla hayata uyum sağlayamadığını hisseden müşterilerimize de araçlarını 370 bin TL’den geri almayı garanti edeceğiz” ifadelerini kullandı.

40 DAKİKADA %80 ŞARJ

Araç ile ilgili bilgiler veren MG Türkiye Marka Direktörü Tolga Küçükyumuk ise, “MG ZS EV, 143 HP (105 kW) güç ve 353 Nm tork üreten bir elektrik motoruna sahip. Motoru besleyen 44,5 kWsa’lik batarya ise 263 km (WLTP) menzile olanak tanıyor. 0-100 km/s ivmelenmesi 8,1 saniye olan yeni MG ZS EV, DC şarjla sadece 40 dakikada bataryasını yüzde 80 seviyesine kadar şarj etme olanağı sunuyor. Kullanıcısına ev veya iş yerindeki bir AC şarj cihazından aracı yüzde 100 şarj seviyesine 7 saatte ulaşma olanağı sunan MG ZS EV, şehirli yaşam için ideal bir seçim olarak öne çıkıyor. Sahip olduğu 3 farklı sürüş modu ve gene 3 farklı seviyeye sahip enerji geri-kazanım seçeneği sunan rejenerasyon sistemiyle (KERS), ZS EV kullanıcısının tüm ihtiyaçlarına cevap verirken menzilinin de kontrol edilmesine olanak tanıyor” dedi.