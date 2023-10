Ülker'den takviye edici gıda ürünlerine yatırım

Temel destek arayanlara “Ülker Everwell C Vitamini”, daha güçlü bir destek arayanlar için C, D ve Çinko Vitaminlerini içeren “Ülker Everwell 3’lü Güç” ve bitkisel içerikli bağışıklık desteği talep edenler içinse “Çinko ve C Vitaminli Ülker Everwell Kara Mürver” tüketicilerin bağışıklık desteği ihtiyacına yanıt veriyor.