Ultra Air Kolombiya'daki tüm operasyonlarını durdurdu

Ultra Air
Kolombiya'daki diğer havayolu şirketlerine göre daha uygun bilet satmasıyla bilinen Ultra Air, sektörde olumsuz makroekonomik durumlar olduğunu savunarak ülke içi operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.
Yaklaşık bir yıldır ülkede faaliyet gösteren şirketin bu süre zarfında 2 milyonu aşkın yolcu taşıdığı, 1200 çalışanının olduğu ve hava yolu pazarının yüzde 8'ini elinde bulundurduğu bilgisi paylaşıldı.
Ülkede en son 1 Mart'ta hava yolu şirketi Viva Air, yaşadıkları ekonomik krizi gerekçe göstererek ulusal ve uluslararası farklı noktalardaki operasyonlarını askıya aldığını duyurmuştu.