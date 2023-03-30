|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Ultra Air Kolombiya'daki tüm operasyonlarını durdurdu

Kolombiya'da hava yolu şirketi "Ultra Air" finansal sorunlarını gerekçe göstererek ülkedeki tüm operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

08:19 . 30/03/2023 Perşembe
AA
Ultra Air

Ultra Air

Kolombiya'daki diğer havayolu şirketlerine göre daha uygun bilet satmasıyla bilinen Ultra Air, sektörde olumsuz makroekonomik durumlar olduğunu savunarak ülke içi operasyonlarını durdurduğunu açıkladı.


Şirketten yapılan açıklamada, yükselen maliyetlere işaret edilerek, "Yakıt masrafları ve döviz kurundaki artış gibi olumsuz makroekonomik durumlar, hava yolları maliyetlerinde önemli artışa yol açtı." ifadesine yer verildi.

Yaklaşık bir yıldır ülkede faaliyet gösteren şirketin bu süre zarfında 2 milyonu aşkın yolcu taşıdığı, 1200 çalışanının olduğu ve hava yolu pazarının yüzde 8'ini elinde bulundurduğu bilgisi paylaşıldı.


Şili merkezli ABD'li yatırım fonu Indigo Partners tarafından kontrol edilen JetSmart'ın, Ultra Air'i muhtemel satın alma kararından vazgeçmesi üzerine bu kararın alındığı değerlendiriliyor.

Ülkede en son 1 Mart'ta hava yolu şirketi Viva Air, yaşadıkları ekonomik krizi gerekçe göstererek ulusal ve uluslararası farklı noktalardaki operasyonlarını askıya aldığını duyurmuştu.

#"Ultra Air"
#Kolombiya hava yolu şirketi
#Indigo Partners
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.