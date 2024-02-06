Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 8 Şubat'ta yapılacak

Globalleşen dünyada çağın gerektirdiği vizyoner iş insanı ruhu ve bakış açısına sahip gençlerin yetişebilmeleri gayesiyle hareket eden Genç MÜSİAD, 8 Şubat’ta gerçekleştireceği Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) ile birlikte kolektif bilinç ruhunu bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi destekleri ve Genç MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenecek olan UGİK, “Global Harmony” ana temasının taşıyıcıları olan; “Simplicity”, “Harmony” ve “Opportunity” başlıkları ile günümüz iş dünyasına önemli bir perspektif sunacak.
Üst düzey kamu ve iş dünyası temsilcileri bir araya geliyor
Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası pek çok ismin katılımıyla gerçekleşecek UGİK’24; kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticiler, girişimciler, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri, akademi ve medya dahil çok sayıda paydaşı ve üç bine yakın katılımcıyı bir araya getirecek. Tek gün sürecek olan kongrenin açılış konuşmalarının ise; MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel ve Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı Mağsum Usta tarafından yapılması planlanıyor.
Kongreye aynı zamanda; Enterprise Singapore Bölge Direktörü Yogeindran Thiayagarajah, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Altınay Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Delta V Genel Müdürü Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu, Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, Baltaş Grubu Kurucu Ortağı Prof. Dr. Acar Baltaş gibi birbirinden önemli isimler konuşmacı olarak katılacak. “Küresel Fırsatlar ve Kolektif Girişimcilik” panelinde ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu’nun konuşma yapması planlanıyor.
Kongrede, genç iş adamlarının ilham veren girişim ve başarı hikayelerinin anlatılacağı “Next Gen” paneli konuşmacıları arasında; İKAS CEO’su Mustafa Namoğlu, EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, BinBin Kurucu Ortağı Kadir Abdik yer alacak.
Fırsatları makro ölçekte gören, yaşatan ve stratejisini planlayanlardan dinlenilecek olan “Next Era” panelinde ise konuşmacı olarak; Robert Bosch VC Genel Müdürü Luis Llovera, Marvell Technology Başkanı Raghip Hussain, HepsiGlobal Genel Müdürü Emin İmer gibi isimler yer alıyor.
UGİK Ana Sponsoru Turkcell Oldu
Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi’nin (UGİK) ana sponsoru Turkcell olurken, Platin Sponsoru; Türkiye Sigorta, Altın Sponsoru; Ziraat Katılım ve Hepsiburada oldu.
Destek Sponsorları arasında; Aslı Börek, 1000 Yatırımlar Holding, Cevahir Yapı, Destek Patent, EasyCep, Ertemel Investment, Rubikpara yer alırken, Teknoloji Sponsoru; Mostaş Teknoloji, Resmi İletişim Sponsoru; TRT, Medya Sponsoru; Albayrak Medya oldu. Start-up Lounge Partnerleri arasında ise; Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezi, Lonca Girişimcilik Merkezi, Cube Incubation, StartupCentrum, fonangels.com yer aldı.
Cahit Ertemel: Dokunduğumuz tüm alanlarda küresel ahengi sağlama mirasına ve de yeteneğine sahibiz
Cahit Ertemel: Kendi gerçeğimiz dışında, diğer insanlarla karşılıklı bağımlı olduğumuzu anlatmak istiyoruz
- Etkinlik için kayıt https://ugik.com.tr/ adresinden yapılabilecek.
2002 yılında kurulan Genç MÜSİAD, bugün ülke ekonomisine ve sosyo-kültürel yapısına faydalı olma çabasıyla, yurt içinde 57, yurtdışında ise 33 temsilcilikle ülke gençliği için faaliyet göstermektedir. Özetle iş birliğinin yanı sıra güç ve gönül birliğini de sağlama düşüncesiyle yola çıkan Genç MÜSİAD, toplumun kültürel değerlerine, ticaret ahlakına bağlı ve saygılı, çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip, ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedefleyen, mesleki birikimi ve çağdaş donanımıyla, iş adamı ya da üst düzey yönetici olma potansiyeli taşıyan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformudur.