Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 8 Şubat'ta yapılacak

“Bu kongrede; kendi ticaretimiz, kendi şehrimiz, kendi ekonomimiz ve kendi gerçeğimiz dışında; diğer insanlarla karşılıklı bağımlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Vahşi bir küreselleşmenin ötesinde ahenkli bir dünya ile; barışın, diplomasinin, insan medeniyetinde olan ilerlemenin, maddi unsurların ötesinde de olabileceğini konuşmak, hedefler koymak ve o hedeflere kolektif bir şekilde yürümek amacındayız. Bu amaçlar doğrultusunda, kongremizin ana teması olan Global Harmony’nin taşıyıcıları olarak 3 konu belirledik. Bunlar; “Simplicity” (Sadelik), “Harmony” (Uyum) ve “Opportunity” (Fırsatlar). Simplicity’de; başarılı bir iş insanın kariyerinde ve iş hayatındaki temel düşünce yapısını gerek psikolojik gerek sosyo-kültürel açıdan ele alışını işleyeceğiz. Harmony’de; değişimle oluşan uyumsuzlukta ahengi yakalamanın, Opportunity’de ise; kuralların değişmesi ile oluşan fırsatları görebilmeyi, yakalayabilmeyi ve değerlendirmeyi ele alacağız. Tüm bunlar bize iş dünyasının bilinmeyen kapılarını aralayacak” dedi. Ertemel, kongrenin yaklaşık 3 bin genç iş insanını İstanbul'da bir araya getireceğini belirterek, genç girişimcileri ilgilendiren birçok konunun kongrede ele alınacağını vurguladı. Ertemel, "Tüm gençleri 8 Şubat'ta Grand Cevahir Otel İstanbul'a bekliyoruz"