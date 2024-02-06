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Ekonomi

Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 8 Şubat'ta yapılacak

Genç MÜSİAD tarafından bu yıl 8.’si düzenlenecek olan Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK’24), “Global Harmony” temasıyla 8 Şubat’ta Grand Cevahir Otel’de düzenlenecek. Ulusal ve uluslararası birçok önemli ismin katılacağı kongre; globalleşen dünyanın yeni kavramlarına odaklanmayı ve bu anlamda dünyaya yön veren bir bilinç aşılamayı amaçlıyor.

17:25 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Türkiye'nin 2. yüzyılının ilk genç iş insanları buluşması UGİK’24, 8 Şubat’ta gerçekleşecek.
Türkiye'nin 2. yüzyılının ilk genç iş insanları buluşması UGİK’24, 8 Şubat’ta gerçekleşecek.

Globalleşen dünyada çağın gerektirdiği vizyoner iş insanı ruhu ve bakış açısına sahip gençlerin yetişebilmeleri gayesiyle hareket eden Genç MÜSİAD, 8 Şubat’ta gerçekleştireceği Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK) ile birlikte kolektif bilinç ruhunu bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi destekleri ve Genç MÜSİAD ev sahipliğinde düzenlenecek olan UGİK, “Global Harmony” ana temasının taşıyıcıları olan; “Simplicity”, “Harmony” ve “Opportunity” başlıkları ile günümüz iş dünyasına önemli bir perspektif sunacak.


Üst düzey kamu ve iş dünyası temsilcileri bir araya geliyor

Dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası pek çok ismin katılımıyla gerçekleşecek UGİK’24; kamu ve özel sektörden üst düzey yöneticiler, girişimciler, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri, akademi ve medya dahil çok sayıda paydaşı ve üç bine yakın katılımcıyı bir araya getirecek. Tek gün sürecek olan kongrenin açılış konuşmalarının ise; MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel ve Genç MÜSİAD Başkan Yardımcısı Mağsum Usta tarafından yapılması planlanıyor.

Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel

Kongreye aynı zamanda; Enterprise Singapore Bölge Direktörü Yogeindran Thiayagarajah, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Altınay Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, Delta V Genel Müdürü Doç. Dr. Arif Karabeyoğlu, Gürmen Group Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Gür Solmaz, Baltaş Grubu Kurucu Ortağı Prof. Dr. Acar Baltaş gibi birbirinden önemli isimler konuşmacı olarak katılacak. “Küresel Fırsatlar ve Kolektif Girişimcilik” panelinde ise Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu’nun konuşma yapması planlanıyor.


Kongrede, genç iş adamlarının ilham veren girişim ve başarı hikayelerinin anlatılacağı “Next Gen” paneli konuşmacıları arasında; İKAS CEO’su Mustafa Namoğlu, EasyCep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, BinBin Kurucu Ortağı Kadir Abdik yer alacak.


Fırsatları makro ölçekte gören, yaşatan ve stratejisini planlayanlardan dinlenilecek olan “Next Era” panelinde ise konuşmacı olarak; Robert Bosch VC Genel Müdürü Luis Llovera, Marvell Technology Başkanı Raghip Hussain, HepsiGlobal Genel Müdürü Emin İmer gibi isimler yer alıyor.


UGİK Ana Sponsoru Turkcell Oldu

Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi’nin (UGİK) ana sponsoru Turkcell olurken, Platin Sponsoru; Türkiye Sigorta, Altın Sponsoru; Ziraat Katılım ve Hepsiburada oldu.

Destek Sponsorları arasında; Aslı Börek, 1000 Yatırımlar Holding, Cevahir Yapı, Destek Patent, EasyCep, Ertemel Investment, Rubikpara yer alırken, Teknoloji Sponsoru; Mostaş Teknoloji, Resmi İletişim Sponsoru; TRT, Medya Sponsoru; Albayrak Medya oldu. Start-up Lounge Partnerleri arasında ise; Albaraka Garaj Startup Hızlandırma Merkezi, Lonca Girişimcilik Merkezi, Cube Incubation, StartupCentrum, fonangels.com yer aldı.


Cahit Ertemel: Dokunduğumuz tüm alanlarda küresel ahengi sağlama mirasına ve de yeteneğine sahibiz

UGİK 2024'ün Türkiye'nin 2. yüzyılının ilk genç iş insanları buluşması olma özelliğine vurgu yapan Genç MÜSİAD Başkanı Cahit Ertemel, kongrenin ana teması olan "Global Harmony"yi şu şekilde açıkladı:
Jeopolitik konum, iklim, bölgesel savaşlar, pandemi ve ekonomik zorluklar gibi kavramlar ile; okuması, anlaması, beraber çalışması ve de ticaret yapması daha zor bir dünya üzerinde yaşıyoruz. “Global Harmony” (Küresel Ahenk) kavramını kendimize ana tema olarak seçme sebebimiz ise; bu karışıklık içerisinde, Türkiye olarak 2. yüzyılımızda “Türkiye Yüzyılı” söylemini de içinde barındıran, dokunduğumuz tüm alanlarda küresel ahengi sağlama mirası ve de yeteneğine sahip olmamızdır.

Cahit Ertemel: Kendi gerçeğimiz dışında, diğer insanlarla karşılıklı bağımlı olduğumuzu anlatmak istiyoruz

Ertemel, kongrede ele alınacak konular hakkında şunları belirtti:
“Bu kongrede; kendi ticaretimiz, kendi şehrimiz, kendi ekonomimiz ve kendi gerçeğimiz dışında; diğer insanlarla karşılıklı bağımlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Vahşi bir küreselleşmenin ötesinde ahenkli bir dünya ile; barışın, diplomasinin, insan medeniyetinde olan ilerlemenin, maddi unsurların ötesinde de olabileceğini konuşmak, hedefler koymak ve o hedeflere kolektif bir şekilde yürümek amacındayız. Bu amaçlar doğrultusunda, kongremizin ana teması olan Global Harmony’nin taşıyıcıları olarak 3 konu belirledik. Bunlar; “Simplicity” (Sadelik), “Harmony” (Uyum) ve “Opportunity” (Fırsatlar). Simplicity’de; başarılı bir iş insanın kariyerinde ve iş hayatındaki temel düşünce yapısını gerek psikolojik gerek sosyo-kültürel açıdan ele alışını işleyeceğiz. Harmony’de; değişimle oluşan uyumsuzlukta ahengi yakalamanın, Opportunity’de ise; kuralların değişmesi ile oluşan fırsatları görebilmeyi, yakalayabilmeyi ve değerlendirmeyi ele alacağız. Tüm bunlar bize iş dünyasının bilinmeyen kapılarını aralayacak” dedi. Ertemel, kongrenin yaklaşık 3 bin genç iş insanını İstanbul'da bir araya getireceğini belirterek, genç girişimcileri ilgilendiren birçok konunun kongrede ele alınacağını vurguladı. Ertemel, "Tüm gençleri 8 Şubat'ta Grand Cevahir Otel İstanbul'a bekliyoruz"
diyerek sözlerini tamamladı.

  • Etkinlik için kayıt https://ugik.com.tr/ adresinden yapılabilecek.

Genç MÜSİAD hakkında:

2002 yılında kurulan Genç MÜSİAD, bugün ülke ekonomisine ve sosyo-kültürel yapısına faydalı olma çabasıyla, yurt içinde 57, yurtdışında ise 33 temsilcilikle ülke gençliği için faaliyet göstermektedir. Özetle iş birliğinin yanı sıra güç ve gönül birliğini de sağlama düşüncesiyle yola çıkan Genç MÜSİAD, toplumun kültürel değerlerine, ticaret ahlakına bağlı ve saygılı, çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip, ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedefleyen, mesleki birikimi ve çağdaş donanımıyla, iş adamı ya da üst düzey yönetici olma potansiyeli taşıyan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformudur.


#MÜSİAD
#iş dünyası
#Genç MÜSİAD
#UGİK'23
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