Un ihracatında 14 yıldır lideriz

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından düzenlenen “20. Uluslararası Kongre ve Sergisi” dün Antalya’da başladı. Sektöre yön veren firma, sivil toplum örgütleri ve yabancı katılımcılar un sanayiindeki fırsat ve sorunları ele aldı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, açılışta yaptığı konuşmada geçen yıl küresel piyasa koşulları ve ham madde teminine ilişkin gelişmeler nedeniyle buğday unu ihracatının olumsuz etkilendiğini belirtti. Gürcan, "2025'te küresel piyasa koşulları ve ham madde teminine ilişkin gelişmeler nedeniyle bir miktar gerileyen buğday unu ihracatı 2,3 milyon ton ve 875 milyon dolar olarak gerçekleşti" dedi.

TARIM VE GIDANIN PAYI %11,9'A ÇIKTI

Gürcan, tarım ve gıda sanayi ürünleri ihracatının 32,6 milyar dolara ulaştığını, toplam ihracat içindeki payının ise yüzde 11,9’a yükseldiğini kaydetti. Türkiye’nin uzun yıllardır dünya buğday unu ihracatında lider konumda olduğunu vurgulayan Gürcan, 2024’te 1,16 milyar dolarlık ihracatla dünya ihracatının yaklaşık yüzde 19’unun gerçekleştirildiğini söyledi. Irak başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin önemli pazarlar arasında yer aldığını ifade eden Gürcan, lisanslı depoculukta denetimlerin daha profesyonel yapılması için 7 Ocak 2026’da Lisanslı Depoculuk Denetim Şirketi’nin kurulduğunu hatırlattı.

HAKSIZ TİCARETE 2 MİLYAR TL CEZA

Gürcan, haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında 10 işletmeye toplam 290 milyon lira idari para cezası kesildiğini, 2023’ten bu yana uygulanan toplam cezaların ise 2 milyar lirayı aştığını bildirdi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ise planlı üretim için sözleşmeli üretimin önemine dikkat çekti. TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Çakmak da geçen yıl sektörde risklerin daha da derinleştiğini belirterek, buğday üretiminin yaklaşık 18,5 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini paylaştı. Türkiye’nin dünya un sektöründe güçlü bir tedarikçi konumunda olduğunu vurgulayan Çakmak, "Un sanayisini her gün daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefine bağlı olarak çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Maliyet artışları etikete minimum yansıyacak

Ekim ayından sonra geçen yıl fiyatlara zam yapmadıklarını ifade eden Mesut Çakmak, bu yıl asgari ücret artışlarını da en az şekilde yansıtmaya çalıştıklarını söyledi. Sektörün hem iç piyasada arz güvenliğini sağlama hem de ihracatta güçlü konumunu koruma sorumluluğu bulunduğunu belirten Çakmak, üretim ve ticarette sürdürülebilirliğin önemine işaret etti. Kongrede iki gün boyunca sektörün mevcut durumu, riskleri ve gelecek projeksiyonları konuşulacak.











