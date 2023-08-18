Üreticiler tüm sorunlarını masaya yatırdı: Ekonomi Şurası’nda talep yağdı

Ticaret ve üretimin nabzını tutan oda başkanları aracılığıyla önceki gün toplanan ‘2023 Türkiye Ekonomi Şurası’nda öneri aktı. Şuraya katılan hükümet temsilcileri de önerileri ajandalarına eklerken, reel sektörün tabandaki temsilcilerine kritik mesajlar verdi.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL FON

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan: Depremzede işletmelerimizin alternatif kaynak arayışları, vergi indirimi beklentileri, istihdamı teşvik edici destekler gibi hayati önem arz eden beklentileri mevcuttur. Finansman erişim kanallarının genişletilmesini ve finansman maliyetlerinin düşürülmesi yönünde kamu gelirlerinden deprem bölgelerine özel fon payı oluşturulmasını talep ediyoruz.

DÖNÜŞ İÇİN CAZİP MAAŞ TEKLİFİ

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu: KOSGEB tarafından verilen deprem kredisinden şartsız koşulsuz tüm şirketlerin faydalanmasını talep ediyoruz. Vergi ve SGK borçlarının taksitlendirilmesinde şirketlerin önüne çıkan teminat şartı kaldırılmalı. Başka şehirlere giden personellerin geri dönmelerini sağlamak için deprem bölgesinin maaş açısından cazip hale getirilmesi gerekiyor.

OSB’LERE YÖNELİK TALEP ARTTI

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar: Antalya kent ekonomisi ve sektörel konular gündeme geldi. Günübirlik kiralama, krediye erişim ve finansman konusu, OSB’lerde artan talep nedeniyle yaşanan alan sorunu ile ilgili öneriler dillendirildi.

KREDİYE ULAŞIMDA KOLAYLIK

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen: Batı Akdeniz bölgesinde yaş sebze ve meyve ihracatında yaşanan gümrük ve analiz sıkıntıları ile üyelerimizin krediye ulaşım konusunda yaşadıkları zorluklardan bahsettik.

SULAMAYA YÖNELİK ÖNLEM

Batman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Güneş: Tarım sektörünün olası bir su sorunundan en az düzeyde etkilenmesi için önlemler alınmalı ve sulama yönetimine gereken önem verilmelidir. Besicilik alanında katma değer oluşturan yatırım alanlarının oluşturulması için tarıma dayalı ihtisas OSB kurulması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

KISA ÖMÜRLÜ ÜRÜNE KARGO TEŞVİKİ

Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hüdai Şahin: Tarımsal ihracatın önündeki engellerin kaldırılması, ülkemizin ekonomik katkı değerinin artmasını sağlayacaktır. Kısa ömürlü ürünlerde, havayolu kargo imkânının uygun fiyatlarla teşvik edilmesi uzak ülke pazarlarına giriş imkanı sağlayacaktır.

İNŞAAT SEKTÖRÜNE DESTEK

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapıl: Finansmana erişim sorunu, fiyat istikrarsızlığı sonucu oluşan enflasyonun etkisinin düşürülmesi için kredi sicillerinin temizlenmesi, inşaat sektöründe hem müteahhitlerin hem de alıcıların kredi ile desteklenmesi gerekiyor.

MÜTEAHHİT VE DENETİM SORUNU

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem: Uzun süredir çözmek için uğraştığımız ikamet sorununu, yeni tesislerin kurulması için verilen teşvik ve desteklerin inovasyon ile yenileme yapmak isteyen mevcut tesislere verilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması taleplerimizi ilettik. Ayrıca yapı denetim firmaları ile müteahhitler arasında yaşanan sorunları da bir kez daha gündeme getirdik.

FİNANSMANA ERİŞİM PROBLEMİ BÜYÜYOR

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hatip Çelik: İş dünyasının finansmana erişimde yaşadığı sorunları, sanayi altyapısının geliştirilmesinin gerekliliğini, ulaştırma ve lojistik altyapısının geliştirilmesini dile getirdik.

İLÇE BAZLI KREDİ PAKETLERİ İSTENDİ

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu: Kredi Garanti Fonu’nun deprem bölgesi için ayırdığı limitlerden maalesef üyelerimizin büyük çoğunluğu faydalanamadı. İlimizdeki banka şubelerinin tamamına yakını yıkıldı. Mobil şubelerin oluşturulması zaman aldı ve bu sürede de KGF limitleri bitti. Bizler 11 ili kapsayan paketlerin yerine il ve ilçe bazlı yeni kredi paketleri talep ediyoruz.

Resesyon olmayacağı garantisi verildi

Şura’da, sanayiciler ve tüccarların ekonomiye ilişkin sorun ve beklentileri dinlendi. Ekonomi yönetiminin tam kadro hazır bulunduğu şurada, finansmana ulaşma sorunun yaşanmayacağı vurgulandı. Tedbirlerle resesyonun (durgunluğun) oluşmayacağı iş insanlarına sözlü olarak bir kez daha iletildi. Parasal sıkılaşmanın, enflasyon yükselişin tersine dönene kadar sürdürüleceğinin altı çizildi. KOBİ’lerin enflasyonist ortamda korunması için gerekli zemin oluşturulacağı da kaydedildi. Bu adımların yapısal reformlarla olacağı belirtildi.











