Üreticiye 14 milyar TL tarımsal destek verdik

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkeyi yasa boğan çifte depremlerin akabinde yardımların aralıksız sürdüğünü söyledi. Yumaklı, tarımsal üretimde ülkenin can damarı olan bölgede, üretimin aksamadan devam etmesi için üreticilere geçen yıl toplam 14 milyar 150 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını ifade etti. Yumaklı, 'Asrın felaketi' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

3 MİLYON TL MAZOT VE GÜBRE ÖDEMESİ

Yumaklı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 2023 üretim yılı için ürün değişikliği başvuru süresi uzatılarak deprem bölgesindeki çiftçilerin tarımsal desteklerden faydalanmaları konusunda oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçildiğini belirtti. Yumaklı, “Deprem afetinden etkilenen illerimizde mazot ve gübre desteği kapsamında çiftçilerimize toplam 2 milyar 900 milyon TL ödeme yapıldı” şeklinde konuştu.

Depremden etkilenen 11 ilde hayvanları telef olan ve tarım sigortası yaptıran üreticilere, devlet destekli TARSİM kapsamında 37 milyon TL hasar tazminatı ödendiğini belirten Yumaklı, "Bunun yanı sıra üreticinin kaybettiği hayvanları telafi edildi. Toplam 909 milyon lira maliyetli; 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovanı bedelsiz olarak yetiştiricilerimize teslim ettik. Ayrıca bölgedeki 10 bin 328 arıcımıza 5 bin 358 ton besleme şekerini bedelsiz dağıttık. Yetiştiricilerimize 1 milyar 372 milyon lira yem desteği ödendi" ifadelerini kullandı.

10 MİLYON DOZ ÜCRETSİZ ŞAP AŞISI

Deprem bölgesinde hayvan sağlığının korunmasına yönelik de gerekli tedbirleri aldıklarını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “Yaklaşık 60 milyon TL bedelli 5 milyon doz büyükbaş şap aşısını ücretsiz yaptık. 2024 yılında da bu uygulama devam edecek. 2 yılda 145 milyon lira bedelli yaklaşık 10 milyon doz aşı ücretsiz yapılacak" diye konuştu.

KIRSAL KALKINMAYA 131.8 MILYON TL

Bakanlık tarafından %50’sinin ödendiği Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nın (KKYDP) afet bölgesindeki illerde de uygulandığını hatırlatan Bakan Yumaklı, geçen yıl söz konusu illerde bin 928 proje tamamlandığını ve bunlar için 131,8 milyon TL hibe desteği ödendiğini aktardı.

72 KILOMETRE SU BORUSUNA BAKIM VE ONARIM

Yumaklı, deprem sebebiyle çerçevede bulunan 110 baraj ve 30 göletin kontrol edildiğini ifade ederken şunları söyledi: “Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerimizde 143 kuyuda sondaj çalışması tamalandı. Toplam 56 kilometre uzunluğundaki kanaletlerde bakım ve onarım çalışması yürüttük. 16,7 kilometrelik sulama kanalı inşa ederek, bakım ve onarımını tamamladık.”







