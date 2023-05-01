Üretimi 2 katına çıkaran yatırım

Eczacıbaşı Topluluğu bünyesindeki kuruluşlardan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri, Manisa fabrikasında yaptığı 65 milyon avroluk kağıt makinesi yatırımını hayata geçirdi. Yeni yatırımla Manisa fabrikasının kapasitesi ikiye katlanırken, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin toplam temizlik kağıtları üretim kapasitesi de 250 bin tona yükseldi. Manisa Organize Sanayi Bölgesi'indeki fabrikanın kapasitesinin artmasıyla topluluk, sektördeki liderliğini daha da pekiştirecek.

İHRACATI ARTIRACAK HAMLE

Bu yatırımla birlikte, Eczacıbaşı Topluluğu’nun son iki yılda gerçekleştirdiği yatırımların tutarı ise 700 milyon avroyu aştı. Geçen yıl Fas'taki fabrikasına 25 milyon avroluk yatırımın ardından Manisa'ya 65 milyon avro yatırım yapan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu, gelecek yıl 20 milyon avro enerji yatırımı planlıyor. Tüketim Ürünleri, kapasite artışı sayesinde Eczacıbaşı, Türkiye’de markalı pazardaki liderliğini pekiştirirken aynı zamanda uluslararasılaşma planları kapsamında ihracatını da artırmayı hedefliyor.

YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN FIRSAT

Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah ise, Topluluğun 80. yılı olan 2022’de hız verdikleri yatırım hamlesinin devamı niteliğindeki bu yatırımın, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin temizlik kağıtları üretim kapasitesini yükseltiğini söyledi. Kuruluşun büyüme hedeflerine de önemli katkı sağlayacağını belirten Gümrah, “Manisa fabrikasına yapılan 65 milyon avroluk 5’inci kağıt makinesi yatırımı ile Topluluğumuzun son iki senede gerçekleştirdiği yatırımlar 700 milyon avroyu aştı. Bu yatırım, lider olduğumuz Türkiye pazarında daha yenilikçi ürünler üretmemize imkan tanıyacak yeni yatırımları da beraberinde getirecek. Diğer

yandan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nin uluslararasılaşma yolculuğunda önemli bir üretim gücü sağlayacak” dedi.

KUR SEVİYESİ HAM MADDE İTHALATINDA AVANTAJ

Her yeni açılışın üretim, istihdam ve büyümeyi beraberinde getirdiğini ifade eden Gümrah, Manisa'daki yatırımın özellikle uluslararası pazarlardaki büyümelerine katkı vereceğine dikkat çekti. Döviz kurlarının son aylarda dengeli seyretmesinin ham madde ithalatında avantaj sağladığına belirten Atalay Gümrah, ''Kurların artmaması nedeniyle bu alanda biraz rahatladık'' diye konuştu. Seçimlerin ardından belirsizliğin ortadan kalmasının iyi olacağını anlatan Gümrah, şu anda 14 bin kişilik istihdamları olduğunu ve her türlü gelişmeden bağımsız olarak yatırımlarını sürdürdüklerini ve büyümeye odaklandıklarını kaydetti. Gümrah, bu yıl 500 civarında yeni istihdam sağlayacaklarını da ifade etti. Cirolarının yüzde 60'ının dışarıdan geldiğini ifade eden Gümrah, geçen yıl 2 milyar avro olan Eczacıbaşı Topluluğu cirosunun bu yıl 2,3 milyar avronun biraz üzerinde olacağını söyledi.

80 yılda öncü markalar ürettik

Açılış töreninde konuşan Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı “Yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak üzere seferberliği devam ettiriyor, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak yatırımların özellikle bu dönemde çok önemli ve değerli olduğuna inanıyoruz. Türkiye’yi temizlik kağıdı ile tanıştıran ve sektöre öncülük eden Eczacıbaşı Topluluğu olarak, Cumhuriyetimizin 100. yılında Manisa’da yeni bir yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

İlaç, seramik ve temizlik alanlarında yaptıkları yatırımların önemine dikkat çeken Bülent Eczacıbaşı, “Topluluğumuzun 40’lı yıllarda başlayan hikayesinde en büyük adımlardan biri, temizlik kağıtları alanında yaptığımız yatırımdı. Seneler içinde yaptığımız yatırımlar ve sağlık, temizlik, hijyen alanında sunduğumuz ürünlerle, ülkemizin önce kendi kendine yetme, ardından da rekabet ile dışa açılma çabasına ortak olduk. Türkiye temizlik kağıtları sektörü yıldan yıla kapasite, üretim ve ihracat anlamında büyürken, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri de markalarıyla sektörünün öncü ve lider kuruluşu olarak bizleri gururlandırıyor” diye konuştu.







