Üretiminin yüzde 60'ını ihraç ediyordu: Türkiye'nin ünlü markası iflas etti

Türkiye'nin önemli yatak üreticilerinden biri olarak faaliyet gösteren İndivani Yatak için ticari hayatın sonu geldi. 2025 yılında yaşadığı mali zorluklar nedeniyle konkordato ilan eden şirket için yürütülen hukuki süreç tamamlandı.

SÜRECİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAMADI

Konkordato sürecinde Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete geçici mühlet verilmişti. Daha sonra şirket hakkında kesin mühlet kararı alınarak alacaklıların taleplerinin değerlendirilmesi süreci başlatılmıştı. Ancak geçen süreçte şirketin mali yapısında beklenen iyileşme sağlanamadı ve borç yükü sürdürülebilir seviyeye indirilemedi. Bunun üzerine konkordato süreci başarısızlıkla sonuçlandı.

MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

Mahkeme, Bursa'nın İnegöl ilçesinde üretim yapan şirket için iflas kararı verdi. Mahkeme kararının ardından şirketin mal varlığı ve alacak-borç durumuna ilişkin tasfiye işlemleri ilgili iflas müdürlüğü tarafından yürütülecek.

ÜRETİMİNİN YÜZDE 60'INI İHRAÇ EDİYORDU