​Ürün çiftçinin elinde kalmayacak ​

Rusya-Ukrayna savaşından Türkiye’nin bölgeye gerçekleştirdiği meyve-sebze ihracatı da etkilenirken, bu durum iç piyasada özellikle salatalık, domates ve biber fiyatlarının düşmesine neden oldu. Yine ayçiçek ve hububatta önemli tedarikçi konumundaki bu ülkelerden ithalat da sekteye uğramış durumda. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bu süreçte atılacak adımlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Süreci yakından takip ettiklerini bildiren Pakdemirli, “Bu, belirsizliği yönetme sürecidir. Pandemi de, kuraklık da, savaş da öyledir. Burada Türkiye açısından risk doğuracak bir durum yok. Ürünleri başka pazarlara yönlendireceğiz. İç pazara da yönelecek” dedi.

SEVKİYATLAR DURDU

Rusya ve Ukrayna’nın hem ayçiçek, hem de buğdayda Türkiye’nin önemli tedarikçilerinden olduğunu ifade eden Pakdemirli, “Şu anda onların limanlarından peyderpey gelmeye devam ediyor. Ancak birçok sevkiyat durmuş vaziyette. Aksamalar başladı. Bunlar beklediğimiz senaryolar” diye konuştu.

FARKLI SENARYOLAR ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

Sebze ve meyvenin çok önemli bir kısmının bu ülkelere satıldığını ve karşılığında hububat alındığını aktaran Pakdemirli, “Karşılıklı değişim için alternatif pazarlar bulunması gerekiyor. Farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Arjantin, ABD, Avustralya, Baltık ülkeleri dahil olmak üzere, Karadeniz’e kıyısı olan Romanya, Bulgaristan gibi ülkeleri konuşuyoruz” dedi.

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Bekir Pakdemirli

SÜBVANSİYON YAPIYORUZ

Buğday fiyatlarındaki artışın ekmeğe zam olarak yansıyacağı iddialarıyla ilgili ise Bakan Pakdemirli, “Şu anda zaten sübvansiyon yapıyoruz. Onu devam ettirdiğimiz sürece fiyatlarda bir sıkıntı olmaz” değerlendirmesini yaptı.

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