Ekonomi UyumHRM dünya markası olma yolunda ilerliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

UyumHRM dünya markası olma yolunda ilerliyor

Türkiye’nin İnovasyon lideri Uyumsoft’un insan kaynakları yazılımı olan UyumHRM ürünü, esnek ve istikrarlı bir altyapıya sahiptir, sektör ve büyüklük bağımsız her işletmenin insan kaynakları süreçlerini dijitalleştirebileceği web tabanlı bir platformdur. Kullanıcılar, tüm İK süreçlerini mobil ve web ortamında yalın ve çevik anlayışla yönetebilirler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UyumHRM, 2020 yılında uluslararası pazarda vitrine çıkmaya hazırlanıyor.
UyumHRM, 2020 yılında uluslararası pazarda vitrine çıkmaya hazırlanıyor.

Global İK trendlerini destekleyen uygulama yapısıyla, tamamı online işleyen zaman ve bordro yönetimi, performans değerlendirme süreci ile ilişkilendirilebilir eğitim yönetimi, entegre iş değerleme ve ücret yönetimi, performans/potansiyel diyagramlarıyla yetenek yönetimi ve daha bir çok süreç UyumHRM’in hizmet kapsamındadır.

Endüstri temelli, uluslararası uygulanabilir, esnek ve istikrarlı altyapısı ile UyumHRM, 2020 yılında uluslararası pazarda vitrine çıkmaya hazırlanıyor.

Uyumsoft’un 23 yıllık tecrübesi ve vizyonu ile Uyumsoft’un dünya markası olma yolculuğundaki ürünlerinden birisi UyumHRM olacaktır.

UyumHRM, insan kaynakları profesyonellerinin ilk tercihlerinden oldu

UyumHRM’nin yılın ilk yarısındaki performansı hakkında bilgiler veren Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ İnsan Kaynakları Proje Yöneticisi Ferhat Zengin, şunları söyledi:

“2019 yılının ilk yarısını oldukça hareketli geçirdik. Yılın ikinci yarısının, ilk yarıya oranla daha yoğun geçeceğini ve yeni müşterilerimizi bünyemize katacağımızı gözlemliyoruz. Portföyümüze eklenen her yeni projeyle, motivasyonumuz ve ivmemiz giderek artıyor. Bu enerjiyle, yılın ikinci yarısında da eğitim, perakende ve üretim sektörleri başta olmak üzere, yine oldukça önemli olan sağlık ve turizm gibi tüm sektörlerde çalışmaya, çözüm ve katkı sunmaya devam edeceğiz. İK profesyonellerinden aldığımız geri bildirimlerde, ihtiyaçları ve çözüm noktalarını doğru tespit ettiğimizi görüyoruz. Bu şekilde, katma değer üretmekten, sektörün ve ülkemizin gelişimine katkı yapmaktan dolayı oldukça mutluyuz” dedi.

İnsan kaynakları sektörünün öncelikleri nelerdir

İşletmelerdeki insan kaynakları yöneticilerinin, etkin ve hızlı yönetmeyi istediği öncelikli talepleri hakkında bilgi veren Ferhat Zengin, “Öncelikle, otomasyon alanlarının belirlenerek, tekrar eden görevlerin otomatize edilmesiyle, çalışanlara katma değerli işler için zaman yaratılması UyumHRM’in yaklaşımının önemli adımlarından birisidir. Bununla birlikte, aday takip, yönetim ve yerleştirme süreçlerinde, daha etkin bir organizasyon inşasını destekleyecek çözümler sunmaktayız. Uyumsoft olarak, dijital çalışma ortamlarının konuşulduğu, fonksiyonel verimlilik ve esnek iş gücünün gündemde olduğu günümüzde, insan kaynakları analitikleri, kapsamlı ve entegre süreçler yönetimi ile etkinliğin ve verimliliğin artırılması noktasında çözümler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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