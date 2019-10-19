Vade farkı düştü kampanyalar başladı

Son dönemde gayrimenkulde yeniden hareketlenme başladı. Kamu bankaları faizlerini yüzde 0,99’a düşürürken, özel bankalar da oranlarını aşağıya çekmeye başladı. Henüz özel bankalarda yüzde 1’in altı pek görünmese de Merkez Bankası’nın gösterge faizlerini düşürmesi özel bankalarda konut kredi faizlerini yüzde 1,36’lardan yüzde 1,10’lara kadar çekti. Vadenin 10 yıldan 15 yıla çıkması ve vade farkının da düşmesine bir de firmaların ödemeyi kolaylaştıran kampanyaları eklenince vatandaş ötelediği evi almak için harekete geçti. Eylül ayında Türkiye genelinde 146 bin 903 konut satıldı.

MARKALI KONUTLARDA SENETLİ SATIŞ AZALDI

Satılan konutların ödeme şeklinde ise kredili ödeme kaleminde artış yaşandı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 410,2 oranında artış göstererek 57 bin 811 oldu. Diğer konut satışları da Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,2 oranında azalarak 89 bin 92 olarak kayıtlara geçti. Markalı konut projelerinde de benzer bir tablo gözlendi. Eylül ayında peşinat kullanımının yüzde 59, banka kredisi kullanımının yüzde 19 ve senet kullanım oranının yüzde 22 seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Ağustos ayında peşinat kullanımı yüzde 41, senet kullanımı yüzde 44, banka kredisi kullanımı ise yüzde 15 oranında gerçekleşmişti.

KAMPANYALAR SÜRECİ DESTEKLEDİ

Gayrimenkul geliştiriciler, konut alıcısının hareketlendiği bu dönemde bankaların sunduğu oranları daha da aşağı çeken kampanya başlattı. Kampanya kapsamında firmaların faiz oranlarına katkı verip oranları 0.69’a kadar düşürmeleri dikkat çekti. Türkiye Finans Bankası konut sahibi olmak isteyen müşterileri için yeni bir konut finansmanı kampanyasına başladı. Kampanya kapsamında Türkiye Finans müşterilerine 120 aya kadar yüzde 0,75 kar oranı fırsatı sunuyor. Banka gayrimenkulleri ve anlaşmalı toplu konut firmalarından alınan konutlar için geçerli olacak kampanya, 31 Aralık 2019 tarihine kadar sürecek.

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40 GÜN 40 GECE

Teknik Yapı da kampanya yaptığını duyurdu. Şirket, ‘40 Gün 40 Gece Komşuluk Festivali’ne başladı. 40 gün boyunca devam edecek söz konusu kampanyada her konut satışında yüzde 25 indirim uygulanıyor. Teknik Yapı, 180 aya uzattığı vadelerde ise yüzde 0.79 vade farkı yansıtıyor. Sıfır peşinat da konut alıcısına sunulan bir diğer kolaylık olarak öne çıkıyor.

7 BİN 500 EVİ TESLİM EDECEK

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, gelecek 1,5 yıl içinde yaklaşık 7 bin 500 konut ve iş yerini teslim edeceklerini söyledi. Şirket, alımı kolaylaştırmak için yeni bir kampanyaya da başladı. Tüm projelerinde geçerli olacak kampanya ekim ayı süresince devam edecek. Ev sahibi olmak isteyenler ‘sadece taksitle’ ev sahibi olabilecek. Kampanya kapsamında öncelikle yüzde 15 indirim uygularken, daha sonra ev tutarının yüzde 50’lik kısmı için 180 ayda 0,69 vade ile banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 50’lik kısım içinse Sur Yapı bünyesinde 120 ayda 0,69 vade ile sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuluyor.

EN ÇOK

1+1 VE 3+1 KONUT ALINDI

Konut satın alanların ağırlıklı tercihi de 1+1 ve 3+1 oldu. Eylül ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0,48 oranında artış, 2+1 konut tipinde yüzde 0,73 oranında azalış, 3+1 konut tipinde yüzde 0,53 oranında nominal artış ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,67 oranında nominal azalış yaşandı. GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, eylül ayı stok erime hızının da, son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleştiğine dikkat çekti. Yetgin, “Faizlerin inmeye devam etmesiyle konut kredisi kullanımı yükselmeye devam edecektir” dedi.

FARKI ŞİRKETLER ÜSTLENİYOR

Ziyarete hazır örnek daireleri satışa sunulan MESA Cadde projesinde ev sahibi olmak isteyenler için 180 ay yüzde 0,79 faizle ödeme seçeneği sunuluyor. MESA, Aslan Yapı ve CABA ortaklığında Maltepe’de inşa edilen projede teslimlerin Aralık 2020’de gerçekleşmesi planlanıyor. Tahincioğlu, Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinde 180 ay vade, 0,79 faiz oranı ile yatırımcılara ödeme fırsatı bulunuyor. Kampanyanın ekim ayı sonuna kadar geçerli olacağı belirtiliyor. DAP Yapı’nın Validebağ Konakları’nda da yüzde 10 KDV indiriminin yanı sıra yüzde 0.99 faiz oranıyla 180 ay vade yapılıyor.