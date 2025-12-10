Vatandaşlık maaşı 2027’de devrede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti'nin seçim beyannamesinde vadettiği, vatandaşlık maaşı olarak da bilinen "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek (GETAD)" modelinin detaylarını TBMM Genel Kurulu'nda açıkladı. Yılmaz, "Bu modelle bütün sosyal destek sistemimizi entegre ediyoruz. Bunu, nüfus politikalarımızla, metropol şehirlere uyarlayarak, emeklilerimiz gibi birtakım kesimleri gözeterek, daha farklı içerikleri de dikkate alarak geliştirmiş durumdayız. GETAD sisteminin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde, 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak" açıklamasında bulundu.

DEPREM BÖLGESİNDE 450 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Muhalefetin "yeteri kadar sosyal konut yapılmıyor" eleştirilerine de yanıt veren Yılmaz, "Depremin etkisiyle deprem bölgesini inşa ederken ister istemez diğer bölgelerdeki inşa faaliyetleri bir miktar olumsuz etkilenmiş olabilir ama toplam resme bakarsanız şunu görürsünüz, bugüne kadar 50 bin, 100 bin ve 250 bin konut kampanyası açıkladık ve bu konutları vatandaşlarımıza süresinde teslim ettik. Ayrıca, 6 Şubat depreminden sonra yıl sonu itibarıyla 450 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Ben hatırlıyorum, burada arkadaşlarımız, muhalefetten bazı temsilciler '10 yılda toparlayamazsınız' demişlerdi" dedi.

CHP'NİN VAATLERİNİN GETİRİSİ DEĞİL GÖTÜRÜSÜ OLUR

Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinin ilk gününde muhalefetten gelen soru ve eleştirileri yanıtladı. Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasında olası iktidarlarında uygulayacakları ekonomi politikalarının gelir getirici etkisinin 4-5 milyar lira, götürüsünün ise 12 trilyon lirayı bulacağına işaret etti.

ALIM GÜCÜ ALTINLA HESAPLANMAZ

Yılmaz, altın karşılığı üzerinde alım gücünü hesaplamanın da çok gerçekçi olmadığına değinerek, "ABD'de asgari ücret altın cinsinden yüzde 86,6 düşmüş. Fransa'da yüzde 82,6, Yunanistan'da yüzde 80,3, Belçika'da yüzde 79,7, İspanya'da yüzde 70 düşmüş. Macaristan ve Türkiye'de de yüzde 60 düşmüş" dedi. Yılmaz, altın fiyatlarında oynaklığın asgari ücret üzerinde alım gücü hesabı yapılmasını zorlaştırdığını da kaydederek, "Satın alma gücünü pirinçle, simitle, ekmekle, mazotla, giyecekle, verdiği kirayla bunlarla ölçersiniz" diye konuştu.







