Okulda üretiliyor sofralara geliyor: Muğla'da ilk ve ortaokul öğrencileri başardı, ekonomik getirisi yüksek

Her okulun yaşayan, kendi kendine yetebilen bir okul olması gerektiği için projeyi başlattıklarını ifade eden Değer, şöyle konuştu:





"Ürettiğimiz mantarlar, öğrencilerimizin ellerinden sofralara gidiyor. Buranın kazancı da okul aile birliği ile yeniden okul bütçesine geliyor. Küçük bir bütçe de olsa okulumuzun ihtiyaçlarının bir kısmını buradan karşılayabiliyoruz. Öğrencilerimiz mantar yetiştiriciliğini öğrendiği için buradan edinecekleri bilgi ve deneyimle yarın belki ciddi girişimciler olabilecekler. İstiridye mantarı üretimi ayrıca bölgemizde de yeni bir gelir alanı olabilir."