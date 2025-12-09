Gaziantepli kadın komşusunun bacağından etkilendi girişimci oldu: Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor

"Hastaları hayata kazandırıyoruz"





Kendisine gelen hastaların psikolojik olarak iyi durumda olmadığını ifade eden Kanalıcı, şöyle konuştu:





"Hastalar buraya geldiklerinde enerjileri düşük ve daha mutsuz oluyor. 'Eskisi gibi yürüyecek miyim?' ya da 'Nasıl olacak?' şüphesiyle geliyorlar. Protezlerini yaptıktan sonra hastayı burada rehabilite ediyorum. Hasta protezi ilk kullandığında mükemmel sonuç beklemiyoruz ancak rehabilitasyon süreci tamamlandığında hastaların neredeyse yüzde 90'ı eski hayatına dönebiliyor. Hastaları hayata kazandırıyoruz."