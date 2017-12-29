Vergi indiriminde son fırsat

Buna göre limited veya anonim şirketlerin kurumlar vergisi mükellefi olarak yapacağı bağışların beyannamede indirim olarak dikkate alınma imkanı bulunduğuna dikkat çeken uzmanlar, kira geliri olan, tüccar, serbest meslek erbabı gibi şartlar nedeniyle beyanname vermek durumunda olan gelir vergisi mükelleflerinin de beyan edeceği kazançlarını indirim konusu yapmasının mümkün olduğuna vurgu yaptılar.

GELİRİN YÜZDE 5 İLE 10’U ARASINDA İNDİRİM OLABİLİYOR

Belirli bir hadle sınırlı olarak indirilebilecek bağışların olduğunu dile getiren Eski Başhesap Uzmanı Nazmi Karyağdı, “Gelir vergisi mükelleflerinde; kamu yararına çalışan derneklere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, yapılan ve yıllık toplamı, beyan edilen gelirin yüzde 5’ini bağış yapabilir. Kalkınmada öncelikli yörelerde ise yüzde 10’unu geçmeyen karşılıksız yapılan bağışlar indirim konusu yapılabiliyor” dedi.