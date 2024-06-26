Vergi reform paketi haftaya Meclis’te

Ekonomi yönetiminin yapısal reform çalışmaları devam ediyor. Vergide reform yapmaya hazırlanan hükümet, bu sayede kayıt dışılığın da önüne geçecek kapsamlı bir paket hazırlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmak üzere Gelir İdaresi Başkanlığı’na sevk ettiği yeni vergi reformu paketinin içeriği bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 5 kez değiştirildi.

VERGİLENDİRİLECEK MİKTAR DEĞİŞTİ

Değişikliklerin yapılmasında sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler kadar vatandaştan gelen tepkiler de etkili oldu. İlk taslağın 24 mayısta hazırlandığı ve bayram haftasına kadar üzerinde değişikliler yapıldığı ilk etapta 360 milyar liradan fazla olan vergilendirilecek miktarın 226 milyara kadar düşürüldüğü öğrenildi.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI HAZIRLADI

Düzenleme üzerinde revizyonlar sürdürüldüğünü kaydeden kaynaklar, düzenlemeye son halinin önümüzdeki hafta verileceği ve yasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı’na sunulacağını bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan vergilendirmeye tabi tutulabilecek tüm kalemleri hesap etmesini istedi.

KİRADA %20'LİK STOPAJ KESİNTİSİ RAFA KALDIRILIYOR

Vergi reform paketinin bu çerçevede hazırlanan ilk taslağında bahşiş ve kurye gelirleri gibi yüksek ölçekli gelir seviyesinin altında kalan kalemlerden vazgeçildi. Aynı zamanda Kirada yüzde 20'lik stopaj kesintisinin de benzer bir gerekçeyle rafa kaldırılacağı bildirildi. Söz konusu kalemden yıllık bazda yaklaşık olarak 40 milyar lira gelir sağlanması bekleniyordu.







