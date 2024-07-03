Vergide tam gün denetim dönemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın işletmelere yönelik üzerinde çalıştığı hasılat tespitinin detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Türkiye genelinde kurumlar vergisi ödemekle yükümlü 1.1 milyon işletme sahibinden yarısına yakınının vergi kaçırmak için yıl sonu bilançolarında kazançlarını az gösterdikleri ya da zarar beyan ettikleri ortaya çıktı. Ayrıca işletme sahipleri, avukat veya muayenehanesi olan doktorların birçoğu da kazançlarını düşük gösterdikleri gerekçesiyle vergi denetimlerine tabi tutulacak.

İDARİ YAPTIRIMLAR VAR

Bakanlık ekipleri hasılat tespiti için belirleyeceği ve zarar beyan eden işletmelere giderek ödeme noktasında nöbet tutacak. Gün boyu gelen müşterilerin ne kadar harcama yaptığı gibi bilgiler kayıt altına alınacak. İşletmelere ilişkin denetimler yılın 4 mevsiminde de tekrarlanacak. Denetimler sonucunda yıl sonu yanlış beyanda bulunan veya arada büyük farklar görülen işletmelere gerekli idari yaptırımlar uygulanacak.

MALİYETLER HESAPLANACAK

Yapılacak denetimlerde kasaya oturmanın yanı sıra esnafların ve diğer meslek gruplarının maliyet hesapları da yapılacak. Buna göre işletmenin kaç kişi çalıştırdığı, alınan ürünlerin maliyeti ve satış tutarı, elektrik, su, doğal gaz gibi diğer giderler de hesaplanarak aradaki fark bulunacak. Böylece yapılacak maliyet hesabı ile birlikte hem haksız kazançların önüne geçilecek hem de yıl sonunda gösterilecek kazanç miktarı azaltılamayacak. İşletme sahipleri devlete vermesi gereken vergi miktarının tamamını ödeyecek.

MÜŞTERİ GİBİ GİRECEKLER

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı ekipler işletmelere müşteri gibi giderek denetlemelerde bulunacak. Denetimlerde fiş kesilip kesilmediği, hangi KDV oranının işlendiği, nakit işlemlerde neler yapıldığı gözlenecek. Ayrıca avukat, doktor, fizyoterapist, diyetisyen, özel spor eğitmenleri ve benzeri bireysel olarak hizmet veren kişilerin gelirleri de inceleme altına alınacak. Serbest olarak bu işle ilgilenen kişilerin yazıhaneleri ve müşterileri tespit edilecek. Eğer ihtiyaç olursa kişilerin hesapları incelenecek ve kazanç miktarlarının ortalaması alınacak. Bu şekilde kazanç miktarlarının doğrulanması ile vergi oranlarının da doğru olması sağlanacak.

454 bin firma zarar açıkladı

2023 yılında 1.1 milyon Kurumlar Vergisi ödemekle yükümlü vergi mükellefinden 454 bini zarar açıkladı. Bunun yanı sıra yaklaşık 250 bin civarı mükellef de sadece sembolik bir kar açıklamış durumda. Buna göre geçtiğimiz yıl kâr-zarar beyanında ortalama yüzde 70'inin yanlış beyan verdiği ifade ediliyor. Yapılması hedeflenen düzenlemelerle Türkiye büyük bir vergi kaybının önüne geçecek. Alınan vergiler ile yatırımların ve hizmetlerin artırılması hedefleniyor.







