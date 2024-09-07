Vestel TV dünyasında oyun kurucu oldu

Vestel, Almanya’nın başkenti Berlin’de bu yıl 32. kez katıldığı Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı’nda (IFA 2024) sergilediği televizyon teknolojileriyle geleceğin ev eğlencesini yeniden tanımlıyor. Avrupa'nın en büyük üç TV üreticisinden biri olan Vestel, global devlerle stratejik iş birlikleri gerçekleştirerek zengin platform çözümleri sunuyor.





GÜÇLÜ BÜYÜMEYİ DEVAM ETTİRİYOR

Vestel hem Türkiye’de hem de global pazarlarda güçlü büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. Vestel’in ‘platformların platformu’ olma vizyonu ile hareket ettiğini belirten Vestel CEO’su Ergün Güler, şirketin Akıllı TV işletim sistemi platformları konusunda geniş bir yelpaze sunduğuna dikkat çekti. Güler, “Televizyon dünyası artık bir ekran olmaktan öte, bir ekosistem haline geliyor. Bu değişimi öngördük ve bu ekosistemde bir oyun kurucu olarak yerimizi aldık” dedi.





BİZİ TERCİH EDİYORLAR

Yerli bir üretici olarak, dünya çapındaki dev markalarla iş birliği yaptıklarını belirten Güler şunları kaydetti: “Bu markalar, Avrupa’daki büyüme stratejilerinde de bizi tercih ediyorlar. Vidaa, Powered by TiVo, Fire TV, Android TV, Google TV gibi farklı segmentlere ve tüm kullanıcı profillerine hitap eden özel platformlar Vestel’in portföyünde bulunuyor. Bu kadar geniş bir platform seçeneği sunmamız, Vestel’in sektördeki oyun kurucu rolünü pekiştirirken, ürün yönetimi, Ar-Ge ve yazılım alanındaki yetkinliklerimizin ne kadar gelişmiş olduğunu da gösteriyor. Perakendecilerin beklentilerini karşılamak için teknolojik görüşmelerimiz sürüyor. ”



