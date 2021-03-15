Virüs otomotiv satışını patlattı

Pandemi süreci birçok alanda olduğu gibi otomotiv sektörünü de etkiledi. Türk otomotiv sektörüne olumlu etki yapan koronavirüs, vatandaşların toplu taşımaya binmemesi ile sıfır ve 2.el araç satışlarını artırdı.

YASAKLAR SATIŞI BALTALADI

Virüsün Türkiye’de görüldüğü 2020 Mart’ta aylık bazda 50 bin adet olan otomotiv satışı Nisan ayında 26 bin adetlere düşerek adeta çakıldı. Kapanma süreciyle birlikte bayilerden araç alamayan vatandaşların da etkisiyle satışlar düştü. Süren bulaş dalgasıyla birlikte 2020 Mayıs’a taşınan yasaklar da satışlar üzerinde etkisini gösterdi. Mayıs’ta 32 bin adet sıfır araç satıldı. Kademeli normalleşme sürecine denk gelen 2020 Haziran’la birlikte satışlar iki katına çıkarak 70 bin adet seviyelerine yükseldi. Sonrasında ise dünyada düşen ve duran üretimlerle birlikte stoklarda sorun yaşanmaya başlandı. Avrupa’da kapanan bayilerdeki satılamayan araçlar operasyonla Türkiye’ye getirilerek satıldı. 2020 Temmuz’da bunun etkisiyle satışlar 87 bin adede kadar çıktı. Ağustos’ta ise stok sorunu ile bilrikte 61 bin adede geriledi.

SIFIR OTOMOBİLLER KARABORSAYA DÜŞTÜ

Pandemi sürecindeki üretimin düşmesi ile birlikte yaşanan stok sorunu sıfır otomobilleri karaborsaya düşürdü. Bayilerden alınan araçlar fahiş fiyatlara galericiler ve uyanıklık yapmaya çalışanlar tarafından daha yüksek fiyatlara satıldı. Bayiden araç almak isteyen vatandaşlar ise aylarca sıra bekledi. Sıfır araç bulamayan vatandaşlar ise fiyatı sıfırla yarışan ikinci el otomobillere yönelmek zorunda kaldı. Tüm bunların etkisi ile ikinci el araç piyasası tarihte görülmediği kadar hareketlendi. 8,5 milyona yakın ikinic el araç satışı yapıldı. Fiyatlar ise sıfırdan farksız hale geldi. 2020’nin son aylarında aşı haberlerinin gelmesi ve dünyada normalleşme haberlerinin başlamasıyla çalışmaya başlayan fabrikalar stok sorununu çözdü.

REKLAM

SON ÇEYREKTE REKOR KIRILDI