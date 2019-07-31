Ekonomi Vizesiz Pakistan ticareti arttırır
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vizesiz Pakistan ticareti arttırır

Türkiye ile Pakistan arasındaki ekonomik iş birliği “Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nda ele alındı. İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin yetersiz olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “iş dünyası olarak, bu vize sorunundan kurtulmamız lazım. Böylece karşılıklı daha fazla ticaret yapabiliriz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Daroo Khan Achakzai (Solda), Rifat Hisarcıklıoğlu (Ortada) ve Ömer Bolat (Sağda)
Daroo Khan Achakzai (Solda), Rifat Hisarcıklıoğlu (Ortada) ve Ömer Bolat (Sağda)

Türkiye ve Pakistan’ın, güçlü tarihsel ve kültürel bağlara sahip olduğunu dile getiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin istenilen seviyede olmadığını vurguladı. İstanbul’da düzenlenen “Türkiye-Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nda konuşan Hisarcıklıoğlu, karşılıklı ticaretin 700 milyon dolar civarında olduğunu dile getirirken, “Türkiye’nin Pakistan’daki toplam doğrudan yatırımı 1 milyar dolar, Pakistan’ın Türkiye’deki doğrudan yatırımlarıysa 600 milyon dolar” dedi. Hisarcıklıoğlu, rakamların yukarıya çıkarılması gerektiğine dikkat çekerken, “Özellikle iş dünyaları olarak, bu vize sorunundan kurtulmamız lazım. Böylece daha fazla yatırım ve daha fazla karşılıklı ticaret yapalım” dedi.

İŞ İLİŞKİLERİ ARTMALI

Düzenlenen toplantıya, Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Daroo Khan Achakzai, Türk ve Pakistan tarafı Eş Başkanları, Albayrak Holding CEO’su Doç. Dr. Ömer Bolat ve 50’ye yakın Türk ve Pakistanlı şirket temsilcisi katıldı.

Toplantıda Achakzai de, iki ülke arasındaki ticari potansiyelin yüksekliğine işaret ederek, bunun harekete geçirilmesi çağrısında bulundu. Achakzai, ilişkinin daha ileri taşınması, ticaret hacminin artırılması için güçlü siyasi iradeye ihtiyaç olduğunu dile getirerek, şunları dile getirdi:

“Hem Körfez’de hem Orta Asya’da birçok fırsat var, bunu iş birliği ile yapabiliriz. Bilgi paylaşımı olmazsa, yatırım, ticaret ve sanayi iş dünyası arasındaki etkileşim olmazsa, ikili iş birlikleri arzu edilen seviyeye çıkarılamaz. Türkiye ve Pakistan, arasındaki ilişkiler rakamlara pek yansımıyor ne yazık ki. Pakistan’ın endüstriyel, ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirmesi, ticaret ağının geliştirilmesi ile yapılabilir.”

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  • Bünyamin Karaca dualarla anıldı
  • Bünyamin Karaca
  • TOBB Başkanı Hisarcıklıoğu, vefat eden Albayrak Holding Pakistan Ülke Koordinatörü Bünyamin Karaca için toplantının açılışında katılanlardan dua istedi ve hep birlikte Fatiha okundu. Pakistan heyeti adına konuşan Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkan Achakzai de rahmetli Karaca için katılımcıları duaya davet etti. Açılışta konuşan Albayrak Holding CEO’su Doç. Dr. Ömer Bolat, Pakistan-Türkiye ilişkilerini değerlendirerek, iki ülke arasındaki bağda Albayrak Grubu iştiraklerinin katkısına dikkat çekti. Yine Bolat da, yakın zamanda vefat eden Karaca için Allah’tan rahmet dileklerini iletti.

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