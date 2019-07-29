Vodafone'da yeni abonenin tercihi Red

GSM operatörü olmanın çok ötesine geçerek, abonelerine bir yaşam tarzı da sunan telekomünikasyon şirketleri, hizmetlerine sürekli bir yenisini ekliyor. Geçmiş dönemlerdeki kampanyalarda ücretsiz görüşme süreleri gibi unsurlar öne çıkarken, şimdilerde konserlerden giyim ve gıda harcamalarına kadar farklı ayrıcalıklarla müşteri memnuniyeti sağlanmaya çalışılıyor. Bu amaçla faaliyetlerini sürdüren şirketlerden olan Vodafone’nun Red tarifesinde de yenilikler devam ediyor.

YILLIK HİZMET TUTARI 448 MİLYON TL

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Red’lilere, son bir yıl içinde 400 milyon TL’si yurt dışı faydalarıyla, 43 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 4,5 milyon TL’si içerik servisleri ve sponsorluklarla olmak üzere yaklaşık 448 milyon TL’lik ayrıcalık sağlamış olduk. GSM dışı faydalarımızı 950 bin kişi kullandı” dedi. Aksoy, geçtiğimiz mali yılda Vodafone olarak Türkiye’ye toplam 1,5 milyar TL, şu ana kadar ise 21 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptıklarını anımsatarak, bu yatırımların devam edeceğini bildirdi.

EKONOMİYE DE KATKI

Vodafone Red’in sadece tarifelerden oluşan bir dünya olmadığını vurgulayan Aksoy, müşterilerin iletişim ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda, çok sayıda ayrıcalık sunduklarını bildirdi. Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantı, İzmir’de gerçekleştirildi. Red’İn 9 yılını doldurduğunu belirten Aksoy, Red ile müşterilerin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırmanın yanı sıra sağladıkları maliyet avantajıyla Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini söyledi.

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MÜŞTERİ KAYBIMIZ ÇOK DÜŞÜK

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Aksoy, Vodafone Red markasının hızlı büyümesinde iki sebep bulunduğunu ifade ederek, “Birincisi, Red segmentine diğer operatörlerden yeni müşteri çok alıyoruz. Bunun yanı sıra ikinci olarak, buradaki müşteri kayıp oranımız çok düşük. Son bir yılda abone sayısındaki büyümemizin neredeyse tamamı Red’den geldi” ifadelerini kullandı. Engin Aksoy, yurt dışından getirilen cihazlarda harçların artırılması konusunda da yurt içinde alınan ve yurt dışından getirilen akıllı telefonlar arasında çok büyük fiyat farkı olmasının yanlış olduğunu, aradaki farkın kapanması gerektiğini söyledi.

ÜLKEMİZDE TARİFELER DAHA UYGUN

Aksoy, “Türkiye’deki tarife fiyatları dünyaya göre oldukça ucuz. Tarifelere şu an yaptığımız bir zam yok, hatta gittikçe daha da ucuzluyoruz diyebiliriz. Müşteri daha fazla para veriyor ortalamaya baktığımızda ama bunu çok daha fazla kullanarak veriyor. 2GB’a 20 TL veren müşteri 30 TL veriyor ama daha fazla GB satın alıyor. Bizim GB başına fiyatlarımız sürekli düşüyor. Büyümelerimiz tüketim artışından geliyor” açıklamasında bulundu.

Yeni ayrıcalıklar dünyası ‘Red First’

Toplantı kapsamında ayrıca Red’in yeni ayrıcalıklar dünyası “Red First” de tanıtıldı. Verilen bilgiye göre, “Red First” markası kapsamında, bu segmentteki müşterilere, Red’in dışında da ayrıcalıklar sunulacak.

Buna göre, yüksek data kullanan Red’li müşteriler için “Öncelik sende” mottosuyla geliştirilen Red First ile kullanıcılara 40 GB mobil internet, 3 gün ücretsiz yurt dışı kullanım, ücretsiz Vodafone servisleri, ücretsiz Digiturk Play Eğlence Paketi veya Taraftar Paketi, akıllı cihazlar için yüzde 50 indirimli Cep Kurtaran Sigortası, 7/24 hizmet veren özel müşteri temsilcisi gibi ürün ve hizmetler yanında ek ayrıcalıklar da sağlanıyor.

HAYATIN HER ALANINDA

Bu kapsamda, Red First’lülere seyahatlerinde yüzde 50 indirimli VIP transfer ve ücretsiz yurt dışı çıkış pulu, dijital sağlık uygulaması Diyetkolik’te indirim ve Türkiye genelinde yüzlerce bağımsız araç yıkama ve bakım noktasını tek uygulamada bir araya getiren Otovınn’da araç yıkamada indirim sunuluyor. Ayrıca, yıl boyunca belli zamanlarda sadece Red First’lülere özel ve ilkleri deneyimleyecekleri etkinlikler de düzenlenecek. Red First’lüler için geliştirilen yeni “Red’li 40” tarifesine 189 TL’den sahip olunabilecek.