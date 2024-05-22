VR yazılımıyla yurt dışına açıldı

Isparta Teknokent’te Psikolog Ali Yasin Kafes tarafından geçtiğimiz yıl kurulan Gama Yazılım çatısı altında projelendirilen VRPsiko, psikoloji alanında sanal gerçeklik teknolojisi ile yeni nesil danışmanlık deneyimi sunuyor. VRPsiko senaryoları, psikolojik danışmanlıklarda ve sanal gerçeklik deneyimi kullanarak danışmanlık deneyimini iyileştirmeyi amaçlarken uzmanlara daha az maliyet ile pek çok kez tekrarlanabilen teknikler sunuyor. Hem uygulanan kişinin hem de uzmanın kontrolünün daha fazla olmasıyla güvenli bir ortam sağlanıyor.

VR’DA SENARYOLARLA TERAPİ İMKANI SUNUYOR

Gerçek hayattaki uygulamaları başkalarının önünde yapmak zorunda kalmayan kişinin mahremiyetini sağlarken uzmanın doğal gözlem yapma ve doğru bilgi edinmesine katkıda bulunuyor. Psikologlar, psikiyatristler ve psikolojik danışmanlar tarafından kullanılabilecek sanal gerçeklik gözlükleri ile danışmanlık hizmetlerini yeni bir boyuta taşıyan VRPsiko senaryoları, içerisinde egzersiz, temizlik davranışı, erteleme davranışı ve uyku hijyeni gibi 7 farklı tip uygulama bulunduruyor.

İNTERAKTİF KATILIM İMKANI

VRPsiko tarafından geliştirilen yazılımda bulunan sahneler, danışanların interaktif katılımını gerektirdiğinden sahneler danışanların gerçek hayattaki sorun-larını temsil edecek şekilde hazırlanarak kişinin oturduğu yerden video izler gibi değil de, gerçek hayatta gibi hareket ederek sahneye katılımı sağlanıyor. Böylece danışanlar sahne içerisinde etkin katılım göstererek gerçek hayattaki davranışlarını sergileyebiliyor ve uzmanın doğal bir gözlem yapma ve doğru bilgi elde etmesine olanak sağlıyor.

Yazılımı tamamlayıp satışlara başladı

Gama Yazılım, VRPsiko yazılımı ile bugüne kadar İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan 142 bin TL, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’ndan ise 118 bin TL olmak üzere toplamda 260 bin TL KOSGEB desteği aldı. Yazılımı kısa süre önce tamamlayarak web sitesi üzerinden satmaya başlayan işletme, 25 yurt içi ve 5 yurt dışı satışı gerçekleştirdi.







