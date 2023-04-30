WNA’dan Türkiye’ye kutlama

WNA Genel Müdürü Dr. Sama Bilbao-y-Leon
Bu tarihi anın öneminin Türkiye sınırlarını aştığına dikkat çeken WNA Genel Müdürü Dr. Sama Bilbao-y-Leon, “Dünya Nükleer Birliği olarak, büyüme ve refah seviyesinin arttırılması için nükleer enerjiyi tercih eden ve aramıza yeni katılan Türkiye'ye hoş geldin diyoruz. Akkuyu’nun 1’inci ünitesine ilk yakıtın teslimini kutlarken, herkes için yaşanabilir bir dünya yaratan sürdürülebilir bir nükleer gelecek için Türkiye ve Türk Nükleer Sanayisi ile çalışma taahhüdümüzü yinelemek istiyorum” diye konuştu.
Akkuyu’nun Türkiye'nin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında ve Türkiye'deki enerji güvenliğinin güçlendirilmesinde önemli rol oynayacağının altını çizen Bilbao-y-Leon mesajında şunları kaydetti: