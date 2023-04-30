WNA’dan Türkiye’ye kutlama

“Akkuyu, Türkiye'nin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında ve Türkiye'deki enerji güvenliğinin güçlendirilmesinde önemli rol oynayacak. Tamamlandığında, Akkuyu’nun dört ünitesi yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat karbonsuz elektrik üretecek, bu da Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılanması anlamına geliyor. Ancak bu tarihi anın önemi Türkiye sınırlarını da aşıyor. Küresel nükleer topluluk, yeni nükleer güç santrallerini istenen hız ve ölçekte teslim etmeyi taahhüt ederken, bu santraller, bu ortak taahhüdün güçlü bir sembolü niteliğindeki dev santraller olma özelliği taşıyor. Şüphesiz Akkuyu’nun 1’inci Ünitesi’nin yaklaşık beş yılda tamamlanması, uluslararası iş birliğinin ve endüstri olarak nükleer reaktörleri verimli şekilde inşa edebileceğimizin adeta bir göstergesi niteliğinde. Dünya Nükleer Birliği olarak, büyüme ve refah seviyesinin arttırılması için nükleer enerjiyi tercih eden ve aramıza yeni katılan Türkiye'ye hoş geldin diyoruz"