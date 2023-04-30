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Ekonomi

WNA’dan Türkiye’ye kutlama

Dünya Nükleer Birliği (WNA), Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS için Türkiye’ye kutlama mesajı gönderdi. WNA Genel Müdürü Dr. Sama Bilbao-y-Leon, ‘Akkuyu NGS Yakıt Teslim Töreni’ nedeniyle gönderdiği video-kutlama mesajında Akkuyu’nun birinci ünitesine ilk yakıtın teslimi nedeniyle heyecan duyduğunu belirterek, "Bu adım sayesinde Türkiye, artık resmen küresel nükleer ailenin bir üyesi haline geliyor. Tebrik ediyorum” dedi.

Haber Merkezi
16:08 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
WNA Genel Müdürü Dr. Sama Bilbao-y-Leon

WNA Genel Müdürü Dr. Sama Bilbao-y-Leon

Bu tarihi anın öneminin Türkiye sınırlarını aştığına dikkat çeken WNA Genel Müdürü Dr. Sama Bilbao-y-Leon, “Dünya Nükleer Birliği olarak, büyüme ve refah seviyesinin arttırılması için nükleer enerjiyi tercih eden ve aramıza yeni katılan Türkiye'ye hoş geldin diyoruz. Akkuyu’nun 1’inci ünitesine ilk yakıtın teslimini kutlarken, herkes için yaşanabilir bir dünya yaratan sürdürülebilir bir nükleer gelecek için Türkiye ve Türk Nükleer Sanayisi ile çalışma taahhüdümüzü yinelemek istiyorum” diye konuştu.

Akkuyu’nun Türkiye'nin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında ve Türkiye'deki enerji güvenliğinin güçlendirilmesinde önemli rol oynayacağının altını çizen Bilbao-y-Leon mesajında şunları kaydetti:

Akkuyu, enerji güvenliğinde önemli rolde

“Akkuyu, Türkiye'nin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında ve Türkiye'deki enerji güvenliğinin güçlendirilmesinde önemli rol oynayacak. Tamamlandığında, Akkuyu’nun dört ünitesi yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat karbonsuz elektrik üretecek, bu da Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılanması anlamına geliyor. Ancak bu tarihi anın önemi Türkiye sınırlarını da aşıyor. Küresel nükleer topluluk, yeni nükleer güç santrallerini istenen hız ve ölçekte teslim etmeyi taahhüt ederken, bu santraller, bu ortak taahhüdün güçlü bir sembolü niteliğindeki dev santraller olma özelliği taşıyor. Şüphesiz Akkuyu’nun 1’inci Ünitesi’nin yaklaşık beş yılda tamamlanması, uluslararası iş birliğinin ve endüstri olarak nükleer reaktörleri verimli şekilde inşa edebileceğimizin adeta bir göstergesi niteliğinde. Dünya Nükleer Birliği olarak, büyüme ve refah seviyesinin arttırılması için nükleer enerjiyi tercih eden ve aramıza yeni katılan Türkiye'ye hoş geldin diyoruz"

#Akkuyu NGS
#Dr. Sama Bilbao-y-Leon
#Dünya Nükleer Birliği
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