Workup girişimleri mezun oldu

Mehmet Ali Parto
04:0028/11/2025, Cuma
G: 28/11/2025, Cuma
Workup Girişimcilik Programı

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’nın 13'üncü dönemi ile Workup Agri Programı’nın 4'üncü dönemi kapsamında yer alan girişimler, düzenlenen Demo Day etkinliğiyle mezun oldu.

İş Kuleleri’nde gerçekleştirilen etkinlikte girişimler, yatırımcılar ve sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek iş modellerini, ölçeklenme potansiyellerini ve büyüme hedeflerini paylaştı. Workup ve Workup Agri programlarıyla desteklenen girişimler, fintech, yapay zekâ, tarım teknolojileri ve dijital pazarlamada çözüm üreterek programı çok sektörlü bir inovasyon platformu

hâline getirdi.

İŞ BANKASI’NDAN GÜÇLÜ DESTEK

Etkinlikte konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, bankanın 2017 yılından bu yana sürdürdüğü girişimcilik yolculuğuna değinerek Workup Programı’nın bugün geldiği noktayı “çok değerli bir kazanım” olarak nitelendirdi. Bankanın artık sadece kredi ve finansman sağlayan bir yapı olmadığını söyleyen Aran, İş Bankası’nın girişimcilik ekosisteminin aktif bir parçası olarak, daha dinamik, çevik ve teknoloji odaklı bir modele evrildiğini ifade etti. Hakan Aran, konuşmasında büyüklüğü 1 milyar doları aşan girişim sermayesi fonlarına da değindi.




#girişimcilik
#ekonomi
#İş Bankası
