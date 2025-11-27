Yeni Şafak
GetirFinans’tan yeni müşterilere özel 750 TL değerinde getirpara

21:2327/11/2025, الخميس
GetirFinans yeni müşterileri için 28 Kasım 2025 tarihine özel bir kampanya hayata geçiriyor.
Türkiye’nin ilk servis modeli bankacılık uygulaması GetirFinans yeni müşterileri için 28 Kasım 2025 tarihine özel bir kampanya hayata geçiriyor. 28 Kasım 2025 tarihinde GetirFinans müşterisi olup aynı gün GetirFinans kartlarıyla harcama yapanlar ilk harcamasından 750 TL değerinde getirpara kazanıyor. Para çekme, para yatırma, fatura ödeme ve nakit avans işlemleri dışında yapılacak harcamalardan kazanılan 750 TL getirpara anında karta yükleniyor. Kazanılan getirparalar da Getir & Bitaksi’de harcanabiliyor.

Fibabanka’nın güçlü bankacılık altyapısını Getir’in dijital deneyimiyle birleştiren platform, sunduğu iyi faiz oranları, ücretsiz para transferi, şimdi al sonra öde esnekliği ve rekabetçi seviyelerden döviz ve kıymetli maden alım-satımı ile Türkiye’nin 81 ilinden kullanıcılara ulaşıyor.

Kampanya detayları:

• Kampanyadan 28 Kasım 2025 tarihinde getirfinans müşterisi olup, 28 Kasım 2025 tarihinde getirfinans kartlarıyla harcama yapan müşteriler faydalanabilir.

• Belirtilen koşulları sağlayan müşterilerin herhangi bir yerde yapacağı ilk harcamada ₺750 getirpara açık kartına anında yüklenir.

• 1 getirpara, Getir ve bitaksi'de harcanabilecek ₺1 değerindedir.

• Para çekme, para yatırma, fatura ödeme, nakit avans işlemleri hariçtir.

• getirpara kazandığın harcamanı iptal ya da iade etmen durumda kazandığın ödül geri alınıp, getirpara bakiyene eksi olarak yansıtılır.

• Fibabanka, banka politikaları gereği uygun görmediği müşterilerin başvurularını kabul etmeme hakkına sahiptir.

• Kampanyayı sonlandırma ve kampanya koşullarını değiştirme hakkı Fibabanka ve getirfinans'a aittir.

Bankacılık hizmetleri Fibabanka tarafından verilmektedir.




