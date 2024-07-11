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Ekonomi

Yabancı tahvile yöneldi

Türkiye’nin ekonomi programı çerçevesinde uyguladığı para politikaları ile yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 11/07/2024 четверг
Güncelleme: 01:06 - 11/07/2024 четверг
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Hem yabancı yatırımcıların hem de yatırım otoritelerinin takdirini kazanan para politikaları yatırımları da beraberinde getirdi. Avrupalı yatırımcılar başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarından Türk tahviline yatırımlar devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Deutsche Bank stratejistleri enflasyonun düşmesini bekledikleri için yatırımların daha önemli olduğuna vurgu yaparken, birçok farklı otorite tarafından iki yıl süreyle TL cinsinden tahvil alınması önerisinde bulundu.

4 KATA YAKIN TALEP GELDİ

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı yılın üçüncü eurobond ihracına dört kata yakın talep geldiğini açıkladı. 8 yıl vadeli tahvilin ihraç tutarının toplamda 1,75 milyar dolar olduğu da bildirildi. 17 Temmuz 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı yüzde 7,300 olarak gerçekleşti. 9 Temmuz'da gerçekleşen ihracın 17 Temmuz tarihinde Hazine'nin hesaplarına gireceği belirtildi.

REZERVLERDE YENİ REKOR

Merkez Bankası’nın rezervlerindeki artı yönde büyüme de bu çerçevede sürüyor. Gerçekleştirilen hesaplamalara göre, 5 Temmuz haftasında TCMB’nin toplam brüt rezervleri 5,5 milyar dolar arttı. Böylece brüt rezervler 148,5 milyar dolara yükseldi ve rekor kırdı. Net uluslararası rezervler 43,5 milyar dolara, swap hariç net döviz rezervi de 6 milyar dolar artışla 18 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervde yerel seçim sonrası geçen 14 haftada yaşanan artış 83 milyar dolar oldu. Altın fiyatlarının yükselmesi de net rezervi 0,8 milyar dolar artırdı.



#Yatırım
#Yatırımcı
#Ekonomi
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