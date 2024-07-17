Yabancı yatırımcı Türkiye'de kazanıyor

Bu yılın ilk yarısında Türkiye pay piyasalarında zarar eden yabancı portföy olmadı. Katar, ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkeden gelen yatırımlar, piyasaların istikrarlı yükselişine katkı sağladı. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre; 2024'ün ilk yarısında yabancı yatırımcıların toplam portföy değeri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25'lik bir artışla rekor seviyelere ulaştı. Bu artışta; Katarlı ve İngiliz yatırımcıların önemli bir rol oynadığı görülüyor.

KATARLI YATIRIMCILAR ÖNE ÇIKIYOR

Özellikle Katarlı yatırımcıların Türkiye piyasalarına olan güveni dikkat çekiyor. 2024'ün ilk yarısında Katarlı yatırımcıların portföy değeri yüzde 25 artışla 398 milyar TL'den 497 milyar TL'ye yükseldi. Sabit yatırımcı sayısı ve yüksek kazanç, özellikle yatırımcıların sabırlı ve istikrarlı tutum sergilediği gösteriyor. Enerji, inşaat ve finans sektörlerindeki yatırım fırsatları, Katarlı yatırımcıların Türkiye piyasalarında önemli bir yer edinmesini sağladı.

ABD VE İNGİLTERE’NİN YATIRIMCI SAYISI ARTTI

ABD'li yatırımcılar da Türkiye piyasalarını radarlarına aldı. Bu yılın ilk yarısında, ABD'den gelen yatırımcı sayısı 881'den 909'a yükselirken, toplam yatırım değeri de 404 milyar TL'den 525 milyar TL'ye ulaştı. Bu, ABD'li yatırımcıların Türkiye'nin büyüme potansiyeline ve ekonomik istikrarına olan güvenini gösteriyor. İngiltere'den gelen yatırımcılar da Türkiye piyasalarında önemli bir oyuncu haline geldi. Yatırımcı sayısı 240'tan 251'e yükselirken, portföy değeri 140 milyar TL'den 226 milyar TL'ye çıkarak yüzde 61'lik bir artış gösterdi. Bu artışta, İngiltere'nin Türkiye ile olan ticari ilişkilerinin gelişmesi ve Türk şirketlerinin uluslararası arenada daha fazla tanınması etkili oldu.

TÜRKİYE PİYASALARI YABANCI İÇİN CAZİP

Yılın ilk 6 ayında, Türkiye'nin pay senetleri piyasalarına yatırım yapan ülkelerin hiçbirinin zarar eden bir portföyü bulunmuyor. Bu durum, Türkiye piyasalarının yabancı yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğunu gösteriyor. Ekonomik istikrar, güçlü büyüme potansiyeli, genç ve dinamik nüfus, stratejik konum ve yatırım dostu politikalar, Türkiye'yi yabancı yatırımcılar için çekici kılan faktörler arasında yer alıyor.

GELECEĞE İLİŞKİN BEKLENTİLER POZİTİF

Uzmanlar, Türkiye'nin pay senetleri piyasalarına yabancı yatırımcı ilgisinin 2024'ün ikinci yarısında da devam etmesini bekliyor. Özellikle ekonomik reformların hız kazanması, enflasyonun kontrol altına alınması ve siyasi istikrarın sağlanması, yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına olan güvenini daha da artırabilir. Ayrıca, Türkiye'nin yenilenebilir enerji, teknoloji ve sağlık gibi alanlardaki yatırım fırsatları, yatırımcıların ilgisinin sürmesinde önemli rol oynayacak.







