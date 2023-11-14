Yalancı indirime aldanmayın

E-ticaret siteleri başta olmak üzere hemen her alanda sürekli parlatılan Kasım indirimlerine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Önce fiyatı yükseltilip indirim varmış gibi gösterilen ürünler başta olmak üzere online alışveriş platformlarını iyi incelemek önemli. Örneğin, 1 ay önce 2 bin lira olan spor ayakkabı, kampanya döneminden kısa süre önce 2.400 liraya çıkartılıp sonra indirim varmış gibi pazarlanıyor. Bunun için tüketicilerin fiyat karşılaştırma sitelerini incelemesi gerekiyor. İnternet üzerinde birçok mecrada herhangi bir ürünün son 1 aylık fiyat performansını kontrol edebilme imkanı var. Birkaç yıldır sürdürülen bu taktik artık Ticaret Bakanlığı’nın da yakın takibinde.

KASIMDA DOLANDIRICILIK BAŞKADIR

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, gerçek dışı indirim oranlarına ve kampanya tekliflerine karşı uyarıda bulundu. Çiğdemli şu bilgileri paylaştı: “İndirim dönemlerinde siber çeteler sahte, paravan e-ticaret siteleri oluşturarak tüketicileri tuzağa çekmeye çalışıyor. Özel dönemler için geçici süreliğine paravan siteler açılıyor ve vatandaşlar kampanya vaatleri ile bu sitelere yönlendirilerek tuzağa düşürülüyor. Bunun yanı sıra sahte kargo takip mesajları da öne çıkan dolandırma yöntemlerinden biri. Ünlü e-ticaret sitelerini veya teslimat firmalarını taklit ederek vatandaşa mesajlar gönderiyorlar. Bu mesajlardaki bağlantılara tıklamak, kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesine yol açabiliyor.”

SAHTE LİNK PAYLAŞANA DİKKAT

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, vatandaşları sahte linklere ve dolandırıcılara karşı uyardı. Ağaoğlu, "İçinde bulunduğumuz kasım indirim kampanyalarıyla tüketicinin tuzağa düşürülmesi için müsait bir dönem. Tüketiciler, indirim beklerken çok dikkat etmeli. Kimlik avı için gönderilen linkler var. Siz o linki tıkladığınız zaman, bütün cihazınızın bilgileri karşı tarafa geçiyor. Finansal bilgileriniz, kişisel bilgileriniz gibi. O nedenle tüketiciler bilmedikleri linklere asla tıklamasınlar. Ayrıca yalancı indirimlere karşı da uyanık olsunlar. Fiyatlara önceden bakıp ekran görüntüsü alıp, karşılaştırma yapsınlar" bilgilendirmesini yaptı.

Aydın Ağaoğlu Cenk Çiğdemli

Ticaret Bakanlığı takipte

Tüketiciler Birliği Başkanı Mahmut Şahin, “Biz bu uyarıları yıllardır yapıyoruz. Bu konuda işletmelere güven azaldı. Tüketiciler, bir ürünü alırken iki kez düşünmeli. Acaba fiyat yükseldi mi deyip eski fiyatları da kontrol etmeli. Bazı firmalar, önce fiyatı artırıp sonra biraz düşürüp ‘indirim yaptım’ diyor. Bunun ispatı sonucunda da biz aradaki farkı talep edip alıyoruz. Sonrasında bu tutar iade ediliyor. Yani fiyatları iyi takip edip ona göre ürünü satın almalıyız. Ticaret Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde bu konuda uyarı yaptı” dedi.

ALIŞVERİŞTE BU KURALLARI ATLAMAYIN

Alışverişi kendi cihazlarınızla yapın,

Halka açık Wi-Fi noktalarını kullanmayın,

Limiti azaltılmış sanal kredi kartı kullanın,.

Güvenlik yazılımınız güncel olsun,

Online adres çubuğunu her zaman kontrol edin,

Alışverişten sonra ekstrelerinizi inceleyin.







