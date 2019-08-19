Yan sanayiyi elektrik çarptı

Dünya çapında en büyük beş otomotiv yan sanayi kuruluşundan üçünün bulunduğu Almanya’da konvansiyonel, içten yanmalı otomobil motorlarından elektrikli motorlara geçiş sürecinde firmaları başa çıkmaları gereken önemli sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Alman Deutsche Welle’nin yaptığı habere göre bunun dışında Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi önemli pazarlarda yaşanan sıkıntılar ve yapısal problemler de sorunu daha da derinleştiren etkenler arasında bulunuyor.

ELEKTRİKLİDE 10 KAT DAHA AZ İŞÇİLİK

Volkmar Denner

10 Eylül’de Frankfurt’ta, dünyanın en büyük otomobil fuarlarından IAA’da (Uluslararası Otomobil Sergisi) bir araya gelecek olan sektör temsilcilerinin sıkıntıları gitgide büyüyor. Fuarda şu an gündeme gelen, personeli azaltma, üretim merkezlerini başka yerlere taşıma ve hatta fabrikaları tamamen kapatma gibi konular yoğun bir biçimde tartışılacak. Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Volkmar Denner, kısa bir süre önce Süddeutsche Zeitung’a verdiği röportajda, “Dizel motorlardaki enjektör sistemi için motor başına 10 kişi çalıştırıyor. Benzinli motorlarda bu iş için üç kişi gerekiyor. Elektrikli otomobillerde ise bu iş sadece bir kişi ile hallediliyor. Kısacası elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile işten çıkarmalar zorunlu olacak” demişti. Stuttgart merkezli şirketin dünya çapında 410 binden fazla çalışanı var. Almanya’daki 50 bin personelden 15 bini sadece dizel motor biriminde görevli.

DRAMATİK TABLO

Elmar Degenhart

Merkezi Hannover’de bulunan Continental de sektörün içinde bulunduğu olumsuz dönemden etkilenen kuruluşlardan biri. Continental Yönetim Kurulu Başkanı Elmar Degenhart, sektörün dramatik bir şekilde süratlenen, kökten ve yer yer yıkıcı bir değişim sürecinin içinde olduğunu dile getiriyor. Giderlerin azaltılması gerektiğini vurgulayan Degenhart, bunun için şu an şirket bünyesinde çalışan 245 bin kişiden kaçının işten çıkarılacağını, sendika ile görüştükten sonra karara bağlayacaklarını bildirdi.

REKLAM

ŞİRKETLER ARDI ARDINA KAPANIYOR

Şanzıman ve farklı otomobil parçaları üreten Friedrichshafen merkezli ZF’nin yöneticisi Wolf-Henning Scheider ise firma olarak karlılıkta beklentilerinin çok gerisinde kaldıklarını belirtti. Çin’deki üretim merkezlerinde personel sayısını azaltan şirkette esnek çalışma saatlerine geçilmesi planlanıyor. Mahle, Schaeffler, Brose ve Leoni gibi Almanya’daki diğer otomotiv yan sanayi firmaları da benzer sıkıntılar yaşıyor. Leoni gibi şirketler ise ardı ardına kapanıyor.

Türkiye önlem almalı

Alper Kanca

Elektrikli otomobiller için geleceğe hazırlık yapılması gerektiğini söyleyen Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, 430’u aşkın üyesi bulunan TAYSAD’ın yaklaşık 25 milyar dolar iç hacim, 11 milyar dolar ihracat ve 200 binin üzerinde istihdamla ekonomiye önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı. Kanca, “Tedarik sanayisi otomotiv endüstrisinin geleceğine ayak uydurmalıdır” dedi.