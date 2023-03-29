Yapay zeka 300 milyon kişiyi işsiz bırakabilir

Kiralardaki fahiş artış nedeniyle mağdur olan kiracılar gündemdeyken, fırsatçı kiracılar da ortaya çıkmaya başladı. Evi boşaltmak için ev sahibinden emlakçı komisyonu, taşınma masrafı ve iki kira bedeli isteyen kiracılar, örnek oldu. Şimdi de dükkân kiracıları benzer yola başvuruyor. Dükkânı boşaltmak için 1 milyon TL isteyen bile var.