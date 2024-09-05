Yapay zeka barajlarda verimliliği artıracak

Barajlarda hem yapı yükseklikleri hem de yapıldıktan sonra barajın su seviyesi yapay zeka ile ayarlanarak su verimli kullanılacak. Hiçbir ek maliyet oluşturmadan çevre koşulları, rakım, baraj alanı, gövde yüksekliği, sıcaklık ve yağış verileri yapay zeka tarafından analiz edilecek. Böylece su hem enerji üretiminde hem de tarımsal sulama kullanımında çok daha verimli kullanılabilecek.

TOPRAK SUYA DOYDUĞU AN SUYU KESECEK

Yapılan mühendislik çalışmaları ile entegre şekilde çalışacak yapay zekalı sistemlerin tüm barajlarda kullanılabilir hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda çiftçilerin sulama için kullandığı su miktarı yapay zeka tarafından tespit edilecek. Barajlardan beslenen tarlalar yeterli doygunluğa ulaştıktan sonra yapay zeke devreye girecek ve ekstra sulama yapılmasına engel olacak. Böylece su israfının önüne geçilecek.

Barajlar sayesinde tarlalar sulanırken bir yandan da elektrik üretimi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda barajlardaki suyun en verimli şekilde elektrik üreten türbinlere iletilmesi de yapay zeka ile gerçekleştirilecek.







