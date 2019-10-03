Yapılandırma için cazip oran yüzde 1,25 ve üstü

Kamu bankalarının kendilerinden konut kredisi kullanan müşterilerine yönelik başlattığı 0,99 vade farkıyla yapılandırma imkanı vatandaştan tam not aldı. Eski yüksek faizli kredisini yeni düşük faizli kredi ile dönüştürmek isteyen birçok vatandaş, soluğu kamu bankalarında aldı. Biz de yapılandırmada en akıllı oranın hangisi olduğunu sizler için araştırıp hesapladık ve yapılandırmada dikkat edilmesi gereken unsurları göz önünde bulundurduk. Ortaya da uzun vadeli kredi kullanımında sınır bir faiz oranı çıktı. O da yüzde 1,24. Bu vadede çekilen kredi yapılandırmada vatandaşa bir şey kazandırmıyor. Oran başa baş geliyor.

ERKEN KAPAMA CEZASI ÖNEMLİ

Yapılandırmada en hesaplı oran, vadesine 7 yıl kalan kredilerde yüzde 1,25, 4 ve daha az kalan vadelerde ise yüzde 1,40 ve üzeri vade farkı olarak hesaplanıyor. 10 yıl vadede yüzde 1,24 vade farkıyla 120 ay kredi kullanan bir vatandaş, 3 yıl boyunca bankaya 69 bin 620 TL ödüyor. Bunun 48 bin 141 TL’si faiz, 19 bin 778 TL’si ana para ve bin 700 TL’si ücret ve komisyonlardan oluşuyor. Geri kalan bakiye 167 bin 352 lira. Bakiyeyi kapatmak isterse kalan 100 bin TL anapara için erken ödeme cezası olarak da 2 bin lira ödemesi gerekiyor. Bu tabloda vatandaşın kredisini kapatıp yeniden kalan 100 bin lira ana para için 7 yıl vadede 0,99 vade farkıyla kredi kullanması durumunda ise ödeyeceği toplam para, faiz, ücret ve komisyon dahil 165 bin 799 lira olarak hesaplanıyor. Yani yapılandırma yapmasına gerek kalmıyor ve ödeme başa baş geliyor. Aynı ana para ve vadede ise vade farkı 1,25 ve üzerinde vatandaş daha az aylık taksit ödeyip cebinde para kalıyor.

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5 YIL ALTINDA % 1,40 FAİZ DÖNÜŞEBİLİR

Benzer hesaplamayı 5 yıl vade için yaptığımızda ise bu durumda da anlamlı kredi yapılandırma oranı 1.40 olarak karşımıza çıkıyor. 120 bin lira için bankadan 1,40 vade farkıyla 60 ay kredi çeken bir vatandaş 14 ay boyunca toplam 44 bin 4 TL bankaya ödeme yapıyor. Bunun 21 bin 791 TL’si faiz, 19 bin 787 TL’si ana para ve 2 bin 426 TL’si de ücret ve komisyonlardan oluşuyor. Geriye kalan 46 ayda ödeyeceği toplam para 100 bin lirası anapara olmak üzere 141 bin 93 TL. Kredi kullanıcısı bakiyeyi kapatmak istediğinde 3 yıl ve üzerinde yüzde 2, 3 yıl altında ise yüzde 1 erken kapatma cezası ödüyor. Bu örnekte rakam 2 bin liraya denk geliyor. Geriye kalan 46 ay için 0,99 vade farkıyla kredisini yeniden yapılandırırsa ödeyeceği toplam ödeme 137 bin 964 TL’ye düşüyor. Yani cebinde kalacak rakam toplamda 3 bin 128 TL.

Hesaplama bankadan bankaya değişiyor

Kredi yapılandırması her koşulda her tüketici için avantajlı olmayabilir. Öncelikle kredide kalan tutarın belirlenen yeni faiz oranı ile oluşturacağı aylık ödemeleri hesaplamak gerekir. Konut kredilerinin yeniden yapılandırılmasında dikkat edilmesi gereken farklı etmenler olduğu da unutulmamalı. Mesela faiz, toplam kredi tutarı, vade ve işlem için ödenmesi gereken birtakım ücretler dikkate alınarak kar ve zarar hesabı doğru yapılmalı. Eski faiz ile yeni faiz oranları arasında büyük fark yoksa, tüketici bir taraftan kazanırken başka bir değişkenle kaybediyorsa, sağlanan faiz avantajı erken ödeme ücretinden oldukça fazla değilse yeniden yapılandırma tüketicinin menfaatleri açısından faydasız hale gelebilir. Bir de bu hesaplamaların bankadan bankaya değişiklik göstereceğini de unutmamak gerekiyor. Bunun için yapılması gereken ise kredi maliyet oranını baz almak.