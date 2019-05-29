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Ekonomi Yarınların bankacılığına yön vereceğiz
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yarınların bankacılığına yön vereceğiz

VakıfBank’ın 65’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Abdi Serdar Üstünsalih, 28 yıldır bankanın her kademesinde görev üstlendiğini belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
VakıfBank
VakıfBank

Mesleğe ilk adımını attığı VakıfBank'ta genel müdürlük görevine seçilmekten onur duyduğunu ifade eden Üstünsalih, şunları kaydetti:

"Devraldığımız hizmet bayrağını, 20 bin çalışma arkadaşımla birlikte daha ileri taşımak için yılmadan, yorulmadan ve usanmadan çaba göstermeye devam edeceğiz. Bugünün ve yarının bankacılığına yön veren politikalarımızla, sosyal sorumluluklarının farkında olan kurum anlayışımızla her anlamda üzerimize düşeni yerine getireceğiz. Bu vesileyle bugüne kadar bankamıza emeği geçmiş tüm büyüklerimize yürekten teşekkür ediyor, Olağan genel kurulumuz sonrası oluşan yeni yönetim kurulumuzun ülkemiz, milletimiz ve bankamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

FARUK ÇELİK ZİRAAT'TE

Faruk Çelik, Ziraat Bankası'nın Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Kocaeli İşletme Enstitüsü’nde İşletme mezunu Çelik, 60, 61 ve 62. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı, 64 ve 65. Hükümetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.

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