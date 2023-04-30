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Ekonomi

'Yarısı Bizden Kampanyası'na rekor başvuru: Dört günde 376 bini aştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na 376 bin 500 bağımsız bölüme tekabül eden 65 bin 500 başvurunun olduğunu ifade ederek, ''100 bin konut rezerv üretiyoruz. 500 bin Anadolu, 500 bini Avrupa'da yeni yerleşim alanları oluşturacağız.'' dedi.

12:29 . 30/04/2023 Pazar
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin son rakamları paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin son rakamları paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Kanal7'de yayımlanan Başkent Kulisi özel yayınında soruları cevapladı.


Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6 Şubat sabahı tüm Türkiye derin bir acıyla uyandı. 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi. Devletimiz ilk günden itibaren seferber oldu.


15 gün sonra kalıcı konutların sözleşmesini, 46 gün sonra temelleri atıldı.11 ilimizde eş zamanlı olarak toplamda 650 bin konutun yerinde inşaat çalışmalarını yürüteceğiz.


Nasıl Kastamonu'da Bartın'da yaptıysak bu bölgelerde de yapacağız.


Acil yıkılacak binaların yüzde 85'i kaldırılmış durumda. Ağır hasarlılarda bazı vatandaşlarımızın itiraz süreci var. Çalışmalar sürüyor.


Yarısı Bizden Kampanyası

Bizim bilimsel araştırmalarımız ve yaşadığımız depremlerden sonra İstanbul'daki vatandaşlarımızın önemli talepleri oldu. Ulaşım, deprem ve kentsel dönüşüm İstanbullu için en önemli konular.


'Gönüllü' 3'te 2 bir çoğunluk arıyoruz. Tespitlerin ardından rızaya dayalı olarak vatandaşımızda kabul edince kura ve proje sürecine başlayacağız. Vatandaşımız 200 bin TOKİ konutuna başvuru yapacak.


Maliyetinin yarısını sağlıyoruz ancak kira yardımı vergisini de kattığınızda destek yüzde 50'yi geçiyor. Müteahhite verilen konutları da bu kampanyaya dahil ediyoruz.


376 bin 500 başvuru yapıldı

Bakan Murat Kurum, projeye 376 bin 500 bağımsız bölüme tekabül eden 65 bin 500 başvurunun olduğunu ifade ederek, bunun milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveninin göstergesi olduğunu söyledi.


En çok başvurunun Bahçelievler'den yapıldığını dile getiren Kurum, "Vatandaşımız hazır. Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz, vatandaşımız da istemiyor. 10-15 gündür İstanbul'dayım. Her gün ya bir temel attık ya da bir açılış yaptık. Bu riskli binaların ortalama değeri 800 binle 1,5 milyon lirayı geçmez. Ancak 2+1 evlerde kentsel dönüşüm sonrası konutun değeri 4-5 milyon lira ediyor." diye konuştu.


Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır
Türkiye'nin milli kanatları gövde gösterisine hazır

Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü ve önemli kilometre taşlarını geride bırakan milli projeleri için görkemli bir tanıtım gerçekleştirilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin Kahramankazan'daki yerleşkesinde yarın Türk havacılık sanayisi açısından tarihi bir güne imza atılacak. Türk mühendis ve teknisyenlerinin bir süredir üzerinde çalıştığı uçak, helikopter ve insansız savaş uçağı projeleri "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla kamuoyu önüne çıkacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törende Cumhuriyetin 100. ve Türk Havacılık Uzay Sanayiinin kuruluşunun 50. yılında hayata geçirilen özgün havacılık ürünleri Milli Muharip Uçak, HÜRJET, ATAK-2 ve ANKA-3 tanıtılacak. Söz konusu projelerde son dönemde önemli kilometre taşları geride bırakıldı. Türkiye'nin en büyük teknoloji projesi Milli Muharip Uçak, motor çalıştırarak hangardan çıktı. Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET ve ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-2 ilk uçuşlarını gerçekleştirdi. "Hayalet uçak" benzetmesi yapılan ve taksi çalışmalarına başlayan insansız savaş uçağı ANKA-3 ise yakın zamanda ilk uçuşunu gerçekleştirecek. "İstikbalin Yüzyılı Lansmanı" programıyla söz konusu platformlar ilk kez birlikte sergilenecek.



#Yarısı Bizden Kampanyası
#Kentsel dönüşüm
#Murat Kurum
#Dönüşüm
14 saat önce
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