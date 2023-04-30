'Yarısı Bizden Kampanyası'na rekor başvuru: Dört günde 376 bini aştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, Kanal7'de yayımlanan Başkent Kulisi özel yayınında soruları cevapladı.





Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6 Şubat sabahı tüm Türkiye derin bir acıyla uyandı. 14 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi. Devletimiz ilk günden itibaren seferber oldu.





15 gün sonra kalıcı konutların sözleşmesini, 46 gün sonra temelleri atıldı.11 ilimizde eş zamanlı olarak toplamda 650 bin konutun yerinde inşaat çalışmalarını yürüteceğiz.





Nasıl Kastamonu'da Bartın'da yaptıysak bu bölgelerde de yapacağız.





Acil yıkılacak binaların yüzde 85'i kaldırılmış durumda. Ağır hasarlılarda bazı vatandaşlarımızın itiraz süreci var. Çalışmalar sürüyor.





Yarısı Bizden Kampanyası

Bizim bilimsel araştırmalarımız ve yaşadığımız depremlerden sonra İstanbul'daki vatandaşlarımızın önemli talepleri oldu. Ulaşım, deprem ve kentsel dönüşüm İstanbullu için en önemli konular.





'Gönüllü' 3'te 2 bir çoğunluk arıyoruz. Tespitlerin ardından rızaya dayalı olarak vatandaşımızda kabul edince kura ve proje sürecine başlayacağız. Vatandaşımız 200 bin TOKİ konutuna başvuru yapacak.





Maliyetinin yarısını sağlıyoruz ancak kira yardımı vergisini de kattığınızda destek yüzde 50'yi geçiyor. Müteahhite verilen konutları da bu kampanyaya dahil ediyoruz.





376 bin 500 başvuru yapıldı

Bakan Murat Kurum, projeye 376 bin 500 bağımsız bölüme tekabül eden 65 bin 500 başvurunun olduğunu ifade ederek, bunun milletin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveninin göstergesi olduğunu söyledi.





En çok başvurunun Bahçelievler'den yapıldığını dile getiren Kurum, "Vatandaşımız hazır. Bu acıları tekrar yaşamak istemiyoruz, vatandaşımız da istemiyor. 10-15 gündür İstanbul'dayım. Her gün ya bir temel attık ya da bir açılış yaptık. Bu riskli binaların ortalama değeri 800 binle 1,5 milyon lirayı geçmez. Ancak 2+1 evlerde kentsel dönüşüm sonrası konutun değeri 4-5 milyon lira ediyor." diye konuştu.











