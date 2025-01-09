Yarısı Bizden’e 611 milyar lira kaynak ayırdık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğunu vurgulayarak, "Bunu para politikasıyla değil konut arzını artırarak çözebiliriz" dedi. Şimşek, Yarısı Bizden Kampanyası’na toplam 611 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon programını 1,5 yıldır uyguladıklarını belirterek, "Başladığımız noktaya göre Türkiye ekonomisi daha az kırılgan ve makro finansal istikrar güçlü. Bütçe disiplinini deprem yaralarını sardığımız bir dönemde tesis ediyoruz. Dezenflasyon başladı, reel ekonomi etkilendi ama şu ana kadar dayanıklı" dedi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) geleneksel hale getirdiği ekonomik değerlendirme ve yeni yıl beklentileri toplantısı dün İstanbul’da gerçekleştirildi. Geniş bir katılımın olduğu programda Bakan Şimşek, MÜSİAD üyelerine dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında 120 sayfalık sunum yaptı.
KÖTÜMSER OLMAK İÇİN SEBEP YOK
Türkiye’nin önemli bir sanayi ve hizmet üssü olduğuna dikkati çeken Şimşek, “Yakın coğrafyamızla dostuz ve kural bazlı ticaret yapısına sahibiz. Küresel ticarette parçalanma var ama Türkiye'nin mevcut yapısı dayanıklı. Dolayısıyla kötümser olmanız için bir sebep yok. Ama trendleri iyi okuyup zamanında bizlerle birlikte tedbir alınması gerektiği çok net" açıklamasında bulundu.
BORÇLANMA MALİYETLERİNDE TASARRUF SAĞLADIK
Türkiye'nin dış finansmana erişim sorununun kalmadığını dile getiren Şimşek, “Türkiye'nin kredi risk primi düştü. CDS'lerdeki düşüş sayesinde önümüzdeki 5 yıllık dönem için her sene 7 milyar dolar dış borç maliyetlerinde tasarruf sağladık. CDS'leri 200'ün altına çektiğimizde tasarruf daha da artacak. Programın çıktıları teorik değil, gerçekten sonuç alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kur Korumalı Mevduat’ta geçen yıl ağustostaki zirvesine göre 111,1 milyar dolar düşüş olduğu bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti: “TL’ye güven artıyor. Bakın TL’nin toplam mevduattaki payı yüzde 30'dan yüzde 60'a çıktı. Programın bir karşılığı olmasaydı neden benzer ülkelere göre risk primimiz 10-15 kat daha fazla düşsün ki?"
PROGRAMA İNANMANIZI İSTİYORUZ
İş dünyasının uygulanan programa güvenmesini ve inanmasını isteyen Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “MÜSİAD anketinde enflasyon tahminleriyle ilgili bir veri dikkatimi çekti. Biz MÜSİAD ailesine iyi anlatamamışız ki ankette yüzde 50'niz 2025'te enflasyonu yüzde 50'nin üzerinde bekliyor. Demek ki bu konu üzerine daha fazla ağırlık vermeliyiz. Peki, ‘Neden enflasyon düşsün’ diyeceksiniz? Çünkü para politikası gecikmeli çalışıyor. Konutta, gıdada arz yönlü politikalar devrede. Hedefimiz 2025'te enflasyonu yüzde 20'li, 2026'da yüzde 10'lu seviyelere çekmek."
İMKANIMIZ OLSA 3-5 KAT FAZLA DESTEK VERİRİZ
Hayat pahalılığının en önemli nedeninin yüksek kiralar olduğuna işaret eden Şimşek, "Bunu para politikasıyla değil konut arzını artırarak çözebiliriz. Mesela Yarısı Bizden Kampanyası için 2024’te 48 milyar TL, 2025’te 120 milyar TL, 2026’da 173 milyar TL ve 2027’de 270 milyar TL bütçeden kaynak ayırdık. İmkanımız olsa konut üretimine ayırdığımız payı 3’e 5’e katlamak isteriz. Dar gelirlilerin konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz” şeklinde konuştu.
2025 reform yılı olsun
- MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da konuşmasında Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine ve ekonomideki yapısal reform ihtiyacına vurgu yaptı. Asmalı, “2024, reel sektör için zorlu bir yıl oldu; ancak ihracattaki ılımlı artış ve istihdamın korunması, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını bir kez daha gösterdi” dedi. Yeni yılda da ekonominin bir numaralı gündeminin enflasyonu düşürmek olacağını ifade eden Asmalı, şunları kaydetti: “Rekabet gücünü artırıcı, âtıl kapasitelerin daha etkin kullanımını sağlayıcı, yenilikçilik ekosistemini güçlendirici ve gelir dağılımını düzeltici nitelikte yapısal reformları devreye alarak bu zorlu dönemi fırsata çevirmeliyiz. Biz MÜSİAD ailesi olarak 2025'i gerçek bir reform yılı haline getirebilmek için her türlü desteği vermeye hazırız.”
MÜSİAD anketinde faiz tahmini %26 ila %30 aralığında
- Toplantıda MÜSİAD’ın üyeleriyle yaptığı yıllık ekonomi anketine dair veriler de paylaşıldı. MÜSİAD tarafından anket ile ilgili yapılan açıklamada, “Üyelerimizin yüzde 60,4’ünün 2023 yılına kıyasla ithalatlarının düştüğünü belirtmesi, 2024’te ülkemizin toplam ithalat hacminin yüzde 4,9 azalmasına paralel bir görüntü sundu. Üyelerimizin yüzde 23,4’ü 2025’te ekonomiyi etkileyecek en muhtemel etken olarak enflasyonu görüyor. 2025 yılına dair genel ekonomik gidişat beklentisinin toplamda yüzde 67,3’ünün olumlu yönde cevaplandığı anketimize göre; üyelerimizin 2025 yılına ilişkin GSYİH büyümesi tahmini yüzde 1 ila yüzde 3 aralığında, yıl sonu politika faizi beklentisi ise yüzde 26 ila yüzde 30 aralığında yoğunlaşıyor” denildi.