Yarısı Bizden’e 611 milyar lira kaynak ayırdık

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da konuşmasında Türkiye’nin enflasyonla mücadelesine ve ekonomideki yapısal reform ihtiyacına vurgu yaptı. Asmalı, “2024, reel sektör için zorlu bir yıl oldu; ancak ihracattaki ılımlı artış ve istihdamın korunması, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını bir kez daha gösterdi” dedi. Yeni yılda da ekonominin bir numaralı gündeminin enflasyonu düşürmek olacağını ifade eden Asmalı, şunları kaydetti: “Rekabet gücünü artırıcı, âtıl kapasitelerin daha etkin kullanımını sağlayıcı, yenilikçilik ekosistemini güçlendirici ve gelir dağılımını düzeltici nitelikte yapısal reformları devreye alarak bu zorlu dönemi fırsata çevirmeliyiz. Biz MÜSİAD ailesi olarak 2025'i gerçek bir reform yılı haline getirebilmek için her türlü desteği vermeye hazırız.”