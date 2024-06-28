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Ekonomi

Yatırım safhası başlıyor

İhracata dayalı büyümeyi hedefine alan Türkiye, Afrika kıtasının ticari potansiyeli yüksek pazarları Tunus ve Cezayir'e çıkarma yaptı. Cezayir’de iki ülkenin özel sektör temsilcileri 40’a yakın ön protokol imzaladı. Tunus ile yapılan görüşmelerde ise iki ülkenin birbirinin topraklarında yeni yatırımları hayata geçireceği bilgisi verildi.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 06:24 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Afrika programları kapsamında gittiği Tunus’ta, Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Kalthoum Ben Rejeb ile heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Afrika programları kapsamında gittiği Tunus’ta, Ticaret ve İhracatı Geliştirme Bakanı Kalthoum Ben Rejeb ile heyetler arası görüşme gerçekleştirmişti.

Türkiye, Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerini geliştirme ve hedeflediği 50 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda önemli adımlar atmayı sürdürüyor. İhracata dayalı büyümeyi hedefine alan Türkiye, kıtanın ticari potansiyeli yüksek ülkelerine ziyaret gerçekleştirdi. Tunus ve Cezayir'e yapılan ziyaretler kapsamında özel sektör ve devlet tarafında birçok önemli ön anlaşmaya imza atılırken, yapılacak yatırımlar için de söz alındı. Bu kapsamda Türkiye, Tunus’ta büyük bir tekstil yatırımı gerçekleştirecekken Tunus tarafı da Türkiye'de gübre üretimi yapacak bir yatırımı kısa süre içerisinde hayata geçirecek.


BAKANLAR YILDA 1 KEZ BULUŞACAK

Bunun yanı sıra Cezayir'de bir araya gelen iş insanları yaptığı ikili görüşmelerde yaklaşık 40'ın üzerinde ön protokole imza attı. 2023 yılında 6,3 milyar dolar seviyesine ulaşan ticaret hacminin hem yapılan görüşmeler hem de imzalanan protokollerle birlikte bu yıl 7 milyar doları aşması amaçlanıyor. 4 yıllık süre içerisinde ise bu rakamın 10 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Tunus'ta gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantılarında ise iki ülke için önemli olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın geçtiğimiz aralık ayında güncellenmesinin ikili ticarete yaptığı katkı görüşüldü. Ayrıca Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tunus’ta, Ticaret ve İhracat Geliştirme Bakanı Kalthoum Ben Rejeb ile yaptığı görüşmede ülkeler arası yatırım ve ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi için yılda 1 kez bir araya gelme konusunda anlaştı.


İSTANBUL'DA TUNUS ROAD SHOW'U

Tunus'un özel sektör temsilcilerine, kısa süre içerisinde İstanbul'da bir road show (tanıtım fuarı) yaparak, ülkelerindeki ürünlerini Türkiye'de anlatması için fırsat verileceği de öğrenildi. Atılan adımlarla, Afrika kıtasının önemli ülkeleri ile ticaret ve yatırım her yıl yeniden değerlendirilecek ve bu yatırımların artırılması için çalışmalar hızlandırılabilecek.


10 AYDA 4 TICARET HEYETI GÖRÜŞTÜ

Tunus’ta, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da katıldığı 3 yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi. Demir-çelik, eczacılık, gıda, tekstil ve kimya gibi stratejik sektörlerdeki iş birliğinin artırılması ve yeni iş birliği fırsatları üzerine kapsamlı görüş alışverişlerinde bulunuldu. Ayrıca yaklaşık 10 ayda 4 kez bir araya gelen iki ülkenin ticari heyetleri, ilişkilerin sıkılaşacağını ve bu temasların farklı ülkelerde birlikte iş yapmanın kapısını aralayacağının altını çizdi.


#Ekonomi
#yatırım
#ticaret
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