Yatırımcının fon ilgisi arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Veri Analiz Platformu’nda (VAP) paylaştığı bilgiler finansal okuryazarlık eğitimine sahip yatırımcıların ağırlıklı olarak fonları tercih ettiğini ortaya koydu. Haziran ayında BİST fonlarının portföy değeri yüzde 6,7 artarak 3 trilyon TL ile rekor kırdı. Portföyünde fon yatırımı bulunduran toplam 5 milyon 15 bin kişi profesyonel yönetim ve çeşitlendirme avantajından faydalanıyor.





ŞİRKET KÂRINDAN YARARLANMAK MÜMKÜN

Borsa İstanbul'da pay senedi aktif yatırımcı sayısı ise aynı dönemde 690 bin kişi azalarak 7 milyon 637 bine geriledi. Pay senetlerini seçen kişiler doğrudan şirketlerin geleceğine yatırım yaparken, elde edilen kârlardan da yararlanıyor. Finansal okuryazarlığı yüksek olan yatırımcılar genellikle piyasaları yakından takip ederek, şirket analizleri yapıyor ve gerektiğinde riske girmeyi göze alabiliyor. Bilinçsiz yatırımcı ise zarar ediyor.





FARKLI VARLIK SINIFLARINA SAHİP

Yatırım fonları profesyonel portföy yöneticilerinin yönettiği farklı varlık sınıflarını bünyesinde barındırıyor. Bu sayede yatırımcılar, tek bir finansal ürün aracılığıyla risklerini çeşitlendirme imkanına kavuşuyor. Fon yatırımcıları genellikle finansal piyasalara daha az vakit ayırabilen, fakat birikimlerini değerlendirmek isteyen kişilerden oluşuyor. Pay senetleri yüksek getiri potansiyeli sunarken, aynı zamanda daha çok risk de taşıyor. Yatırım fonları ise daha dengeli bir getiri profili sunuyor. Hangi yatırım aracının daha kârlı olduğu kişilerin risk toleransı, finansal bilgi düzeyi ve yatırım hedeflerine bağlı olarak değişiyor.



