Yatırımcının gözü süper izinde

Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümüne yön veren şirketlerin başında gelen Enerjisa Üretim, 30. enerji santralini devreye alarak yenilenebilir enerji yatırımlarında bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Balıkesir, İzmir ve Manisa il sınırları içerisinde bulunan Uygar Rüzgâr Enerjisi Santrali (RES)’in ilk fazı devreye alındı. Tüm fazları tamamlandığında 60 türbinden oluşacak ve 250 MW kurulu güce sahip olacak Uygar RES, Enerjisa Üretim’in 30’uncu santrali oldu.

500 BİN HANENİN ELEKTRİĞİNİ KARŞILAYACAK

Bu yatırım, Enerjisa Üretim’in YEKA-2 ve YEKA RES-2024 süreçlerinde hayata geçireceği toplam 1.750 MW kurulu güç ile Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji hamlelerinden birinin stratejik ve kritik bir parçasını oluşturuyor. Tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 1 milyar kWh temiz enerji üreterek Türkiye’nin enerji arzına sürekli ve sürdürülebilir bir katkı sağlayacak, iklim hedeflerine güçlü bir katkı sunacak. Bu üretim, yaklaşık 500 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz enerji anlamına geliyor. Ayrıca, proje sayesinde yılda yaklaşık 600 bin ton karbon salımı engellenerek çevreye ve sürdürülebilirliğe somut katkı sağlanacak.

Yeni yatırımlarını anlatmak üzere İstanbul’da düzenlenen toplantısında sorularımızı cevaplandıran Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, RES santrali kurulumlarını yerli kaynaklarla daha hızlı karşılayacak önemli bir yatırıma dikkat çekti. Enerjisa Üretim’in Türkiye’nin yenilenebilir enerji dönüşümündeki öncü rolünü, sürdürülebilir ve yerli kaynaklara dayalı büyümesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Bayçöl, “30. santralimiz Uygar RES, enerji bağımsızlığımıza sunduğu doğrudan katkının yanı sıra, daha rekabetçi elektrik fiyatları ve güvence altına alınan elektrik tedarikiyle de stratejik bir değer taşıyacak” dedi.





İZİN SÜRECİ KISALIRSA YATIRIMLAR ARTAR

Türkiye’nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sunduklarını belirten İhsan Erbil Bayçöl, Enerji Bakanlığı’nın hazırlıklarını sürdürdüğü ‘süper izin’ düzenlemesini dört gözle beklediklerini söyledi. Bayçöl, yatırım süreçlerini hızlandıracak bu kolaylığın sağlanması halinde, yatırımların daha hızlı yapılabileceğini kaydetti.





Kritik parçalar Türkiye’de üretiyor

Kurdukları her yeni santralin yalnızca enerji üretimi değil; yerli teknoloji, insan kaynağı, Ar-Ge ve sürdürülebilirlik anlamına geldiğini vurgulayan Bayçöl, “Uygar RES’te türbinlerin kule, kanat ve jeneratör gibi kritik bileşenlerinin Türkiye’de üretilmiş olması, bu yaklaşımın en somut göstergesi. Yerli ekipman, mühendislik gücü ve yenilikçi çözümlerle kurduğumuz altyapı, Türkiye’nin gelecekteki enerji omurgasını da şekillendiriyor. Aynı zamanda, bu yatırımlar yerli sanayi gruplarının üretim verimliliğini artırıyor, ihracatla ekonomimize ek değer kazandırıyor” diye konuştu.





2,5 milyar $'lık yatırımla bu güce ulaştık

1.750 MW’lık YEKA yatırımlarının detaylarını ilişkin bilgi veren Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl, şunları dile getirdi: “Hibrit santraller, batarya enerji depolama tesisleri, kapasite artışları, birleşme ve satın almalar ile büyümemizi sürdürüyoruz; bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin rüzgar toplam kurulu gücüne yaklaşık yüzde 15 oranında katkı sağlayacağız. Bu güçlü altyapının arkasında ise 2,5 milyar dolar değerindeki toplam yatırım yer alıyor.”



