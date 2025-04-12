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20 milyar dolarlık yatırım çekmeliyiz

20 milyar dolarlık yatırım çekmeliyiz

04:0012/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Şekib Avdagiç
Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ABD'nin gümrük tarifelerini dikkate alarak kendilerini de dinamik bir karşı politika belirlemesi gerektiğini belirterek, "Türkiye gümrük vergilerini de avantaja çevirerek, yılda en az 20 milyar dolarlık düzenli ve sürekli doğrudan yabancı yatırım çekme ortamı sağlamalı" dedi. İTO Meclis toplantısında konuşan Avdagiç, "Karşımızda çok hızlı ve görünmeyen vergi oranlarında değişiklik yapmaya açık bir idare olduğunu görmemiz lazım. Bence bu konuda mevcut stabil konumumuzu muhafaza etmek öncelikli hedefimiz olmalı" şeklinde konuştu.


ETKİ ÇALIŞMASI YAPMAK ÖNEMLİ

İTO Başkanı Avdagiç, Trump'ın çok yüksek vergi oranları açıklayıp yüksek bir el açtığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "ABD tarifelerini dikkate alarak bizim de dinamik bir karşı politika belirlememiz gerekiyor. Türkiye'nin genel anlamda doğrudan yabancı yatırımları artırma konusunda bir önceliği var. Türkiye'nin sürekli ve verimli bir şekilde etki çalışması yapması gerekiyor. Zaten yapıyor ama bunu artırmamız gerekiyor."


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