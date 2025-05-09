Rüzgar ve güneşe 2 milyar dolar yatırım

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, bu yıl ekim ve kasımda yapılması planlanan güneş ve rüzgar enerjisinde yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) yarışmalarının sektörü hareketlendireceğini ve en az 2 milyar dolarlık yatırım getireceğini söyledi. Erkan, 2035'e kadar, her yıl en az 2 bin megavatlık YEKA yarışmaları hedeflendiğini, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla toplamda 120 bin megavatlık kurulu güç hedefinin bulunduğunu belirtti.





2 MİLYON HANENİN ELEKTRİĞİ KARŞILANIYOR

Ocak ve şubatta gerçekleştirilen YEKA yarışmalarıyla hayata geçecek projelerden gelecek yatırım tutarının 2 milyar dolar olarak hesaplandığını ifade eden Erkan, "2 milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacı bu santrallerden karşılanacak ve yaklaşık 600 milyon dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilecek" bilgisini paylaştı. Geçen yıl Türkiye'de toplam 6 bin 182 elektrik üretim santrali devreye alınarak rekor kırıldı. Santrallerin toplam yatırım değeri yaklaşık 5 milyar dolar, kurulu gücü ise 6 bin 818 megavat olarak kayıtlara geçti. Bunun 6 bin 676 megavatı yani yaklaşık yüzde 98'i yenilenebilir enerji santrallerinden oluştu.





1,3 MİLYAR DOLAR İTHALATI ENGELLEDİ

Söz konusu kaynakların da 5 bin 282 megavatını güneş, 1058 megavatını rüzgar santralleri oluşturdu. Geçen yıl gerçekleştirilen enerji yatırımlarının yıllık üretim kapasitesi 13,8 teravat seviyesine yükseldi. Bu oranla 1,3 milyar dolar değerinde doğal gaz ithalatının önüne geçildi. Ayrıca enerji yatırımları sayesinde 12,5 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi. 6 bin 676 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi birçok ülkenin kurulu gücünden fazla bir miktarı ifade ediyor.



