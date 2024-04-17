|
Ekonomi

Yatırımcının gözü tarım girişimlernde

Tarımsal teknolojiye dayalı fikirler, Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminde önemli pay sahibi olmaya başladı. Tarımsal üretime yönelik yeni çözümler sunan işletmelerin sayısı hızla artarken, yatırımcılar da gıda krizinin etkisiyle bu girişimleri radarına alıyor.

Burak Karaca
04:00 - 17/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:14 - 17/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Küresel gıda krizinde tarımsal üretimin önemi ortaya çıktı. Özellikle küçük arazilerde büyük verim alınmasını sağlayan, israfı ve ürün kaybını en aza indiren modern tarım uygulamaları popüler hale geldi. Yaşanan bu dönüşüm, tarımsal girişimlerin sayısının artmasını sağlarken, yatırımcılar da modern tarım uygulamalarına yeni çözümler sağlayan girişimleri radarına aldı. Kısa sürede birçok yerli tarım teknolojileri önemli yatırımlar alıyor. Aynı zamanda, tarımda girişimcilere yönelik teşvik ve desteklerin tabana yayılmasıyla birlikte yeni girişimler üretimde söz sahibi olmaya başladı.

DÜNYA PAZARINA AÇILMA FIRSATI

Bununla birlikte tarımsal üretimi teknolojiyle birleştiren birçok yerli girişim, kısa sürede önemli yatırım almayı başarıyor. Türkiye’de de tarımsal teknoloji girişimlerinin örnekleri hızla artıyor. Tarımsal girişimlere yönelik yoğunlaşan yatırımcı ilgisinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Türk oyun sektörünün kısa sürede gösterdiği başarının bir benzeri de tarımsal girişimlerde yaşanabilir. Yerli tarım girişimleri, kitle fonlamayla kısa süre içerisinde dünya pazarına adını duyurabilir.

KIRSALDA VERİMLİLİĞE 600 MİLYON DOLAR

Aynı zamanda kısa süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024-2030 yıllarında enerji verimliliğini artırmak için tarım sektörüne 600 milyon dolar yatırım yapılacağını belirtti. Yenilenebilir enerji kullanımları kapsamında sulama, tarımsal üretim ve depolama alanlarında atık ısı geri kazanımı ile ısıtma, soğutma ve havalandırma teknikleri uygulanacak. Enerji verimliliğine yönelik yapılan çalışmalar sonucu söz konusu dönemde 1 milyon ton eşdeğeri petrol enerji tasarrufu ve 2,8 milyon ton emisyon azaltımı sağlanacak.

Başarılı örneklerin sayısı hızla artıyor

Yıldan yıla tarım alanında da girişimcilik konusunda birbirinden farklı fikirler ve teoriler gelişirken, bu alanda birçok örnek uzun yıllardır üretimini sürdürüyor. Türkiye’de her zaman büyük bir öneme sahip olan tarımda yaşanan gelişimlerle yeni nesil girişimcilik modelleri ortaya çıkıyor. Son dönemlerde tarımda girişimcilik örnekleri daha çok modern tekniklerle desteklenmeye başlandı. Girişimcilerin ilgisi hem devlet desteklerinin hem de bankacılık sektörünün tarıma yoğunlaşmasını sağladı ve finansman çeşitlendi.



#Tarım
#Yatırım
#Üretim
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bahar dönemi vize ve final sınav tarihleri açıklandı