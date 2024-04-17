Yatırımcının gözü tarım girişimlernde

Küresel gıda krizinde tarımsal üretimin önemi ortaya çıktı. Özellikle küçük arazilerde büyük verim alınmasını sağlayan, israfı ve ürün kaybını en aza indiren modern tarım uygulamaları popüler hale geldi. Yaşanan bu dönüşüm, tarımsal girişimlerin sayısının artmasını sağlarken, yatırımcılar da modern tarım uygulamalarına yeni çözümler sağlayan girişimleri radarına aldı. Kısa sürede birçok yerli tarım teknolojileri önemli yatırımlar alıyor. Aynı zamanda, tarımda girişimcilere yönelik teşvik ve desteklerin tabana yayılmasıyla birlikte yeni girişimler üretimde söz sahibi olmaya başladı.

DÜNYA PAZARINA AÇILMA FIRSATI

Bununla birlikte tarımsal üretimi teknolojiyle birleştiren birçok yerli girişim, kısa sürede önemli yatırım almayı başarıyor. Türkiye’de de tarımsal teknoloji girişimlerinin örnekleri hızla artıyor. Tarımsal girişimlere yönelik yoğunlaşan yatırımcı ilgisinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Türk oyun sektörünün kısa sürede gösterdiği başarının bir benzeri de tarımsal girişimlerde yaşanabilir. Yerli tarım girişimleri, kitle fonlamayla kısa süre içerisinde dünya pazarına adını duyurabilir.

KIRSALDA VERİMLİLİĞE 600 MİLYON DOLAR

Aynı zamanda kısa süre önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024-2030 yıllarında enerji verimliliğini artırmak için tarım sektörüne 600 milyon dolar yatırım yapılacağını belirtti. Yenilenebilir enerji kullanımları kapsamında sulama, tarımsal üretim ve depolama alanlarında atık ısı geri kazanımı ile ısıtma, soğutma ve havalandırma teknikleri uygulanacak. Enerji verimliliğine yönelik yapılan çalışmalar sonucu söz konusu dönemde 1 milyon ton eşdeğeri petrol enerji tasarrufu ve 2,8 milyon ton emisyon azaltımı sağlanacak.

Başarılı örneklerin sayısı hızla artıyor

Yıldan yıla tarım alanında da girişimcilik konusunda birbirinden farklı fikirler ve teoriler gelişirken, bu alanda birçok örnek uzun yıllardır üretimini sürdürüyor. Türkiye’de her zaman büyük bir öneme sahip olan tarımda yaşanan gelişimlerle yeni nesil girişimcilik modelleri ortaya çıkıyor. Son dönemlerde tarımda girişimcilik örnekleri daha çok modern tekniklerle desteklenmeye başlandı. Girişimcilerin ilgisi hem devlet desteklerinin hem de bankacılık sektörünün tarıma yoğunlaşmasını sağladı ve finansman çeşitlendi.







