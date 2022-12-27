Ekonomi Yazılımcı ordusu tamam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yazılımcı ordusu tamam

Önceki yıl başlatılan 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde hedef aşılarak 1 milyon 100 bin kişiye yaklaşıldı. Bilgi teknolojilerinde Türkiye’nin ilk ve tek eğitim-istihdam platformu özelliğini taşıyan proje kapsamındaki katılımcılar, 33 farklı alanda istihdam edildi.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Yazılımcı ordusu tamam
​Önceki yıl başlatılan 1 Milyon Yazılımcı Projesi'nde hedef aşılarak 1 milyon 100 bin kişiye yaklaşıldı.

Türkiye'nin dijital dönüşümünü gençlerin enerjisiyle geliştirmek için başlatılan 1 Milyon Yazılımcı Projesi birçok farklı alanda eğitimi gençlerle buluşturdu. Önceki yıl başlatılan projede hedef aşılarak 1 milyon 100 bin kişiye yaklaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı önderliğinde geliştirilen projede veri yönetimi, altyapı yönetimi, siber güvenlik, bilgi teknolojileri yönetişimi ve dijital teknoloji uzmanlığı gibi alanlarda yazılımcı adaylarına dersler verildi. Kamuda ve özel sektörde, bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu projede oyun tasarımından sistem yöneticiliğine kadar 33 farklı alanda gençler istihdam edildi.

ÖNEMLİ FİRMALARDA İŞ İMKANI

Toplamda 1 milyon 96 bin 566 kişinin başvurduğu projede kullanıcıların aldıkları eğitimler sonrasında CV’leri sistemde hazır bulunuyor eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişleriyle birlikte kullanıcılar görüşmeye çağırılarak iş sahibi olmasına olanak sağlanıyor.

  • Projeye katılanlar, yazılım alanında dünyanın önde gelen firmalarından Google, Huawei, Microsoft ve Vestel gibi firmalar projede eğitim içeriklerinde destekçi statüsünde yer aldılar. Bunun yanı sıra yine proje içerisinde eğitimini tamamlayanları işe alan firmalar arasında Vodafone, İng, Ford, Getir, Allianz, Garanti, Trendyol ve Turkcell gibi firmalar bulunuyor.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İSTİHDAMINA KATKI

1 Milyon Yazılımcı Projesi sayesinde bilgi teknolojileri alanıyla ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu uzmanlıkların belirlenmesi ve istihdamı program ile birlikte sağlandı. Bunun yanında, bilgi teknolojileri sektöründe çalışacak gençlerin kariyer yolunu daha kolay çizmesi sağlandı. Ayrıca proje ile birlikte teknik personel, nitelikli ara eleman ve profesyonel yazılımcıların istihdamı da planlanmış oldu.

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