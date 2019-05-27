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Ekonomi Yedek parçaya 13 trilyon dolar
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OTOMOTİV

Yedek parçaya 1.3 trilyon dolar

Dünya otomotiv endüstrisi satış sonrasını oluşturan ve 2030’da 1.3 trilyon dolara yükselecek yedek parça sektörüne odaklandı. Türkiye’nin de değişen dünyaya ayak uydurması gerektiğini söyleyen TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Bu parçaların yüzde 50’si elektronik olacak” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) tarafından ortaklaşa düzenlenen Aftermarket Konferansı, bu yıl 10’uncu kez gerçekleşti. Sektörün önde gelen paydaşlarının katılımcı ve konuşmacı olarak yer aldığı 10. Aftermarket Konferansı’nda, “Ana Sanayi OES Stratejileri”, “Dağıtıcı ve Distribütörlerin Dönüşüm Stratejileri ve Geleceğin Ekosistemi” konularında paneller düzenlendi. Yerli ve yabancı sektör temsilcilerinin, dünyada otomotiv endüstrisinin geleceğine dair önemli açıklamalar yaptığı konferansta ayrıca sektöre yönelik tespitler konuşuldu.

TÜRKİYE’DE 23 MİLYON ARAÇ VAR

TAYSAD’ın 430’u aşkın üyesi, yaklaşık 25 milyar dolar iç hacmi, 11 milyar dolar ihracat ve 200 binin üzerinde istihdam ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu belirten TAYSAD Başkanı Alper Kanca, “Mart 2019 sonu itibariyle toplam araç parkımız 23 milyon adete ulaşmış durumda. Üstelik bu araçların %54,2’sini otomobiller oluşturuyor. 2018 itibariyle dünyada 1.000 kişiye ortalama 223 otomobil düşerken, bu rakam ABD’de 950, İtalya’da 756 ve İngiltere’de 643’e ulaşmış durumda. Bu sıralamada ülkemiz ise 212 otomobil ile 223 olan dünya ortalamasına yakın seyretse de, potansiyelinin gerisinde kalıyor” bilgisini verdi.

1.3 TRİLYONLUK PAZARA YAKIN TAKİP

Bugün yaklaşık yüzde 40 seviyesinde olan elektronik aksam kullanımının, 2030’larda yüzde 50’nin de üzerinde seyredeceğini belirten Alper Kanca, küresel otomotiv aftermarket pazarının 2030 yılına kadar yüzde 3 büyüyerek 1.3 trilyon dolara ulaşacağının altını çizerek “Bu alanda Çin’in yüzde 8 büyüme ile zirvede yer alması bekleniyor. Özellikle Asya’nın, Çin de dahil olmak üzere küresel otomotiv satış sonrası pazar payını 2030’un başından itibaren 3’te 1’den fazla oranda arttırması öngörülüyor. Büyük bir bakım, onarım ve yedek parça potansiyelini barındırmakta olan ülkemiz ise, tedarik sanayisi alanındaki güçlü yapısıyla otomotiv endüstrisinin geleceğine ayak uydurmalıdır” ifadelerini kullandı.

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