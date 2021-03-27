Ekonomi Yedi AB üyesi nükleere destek verdi
DÜNYA EKONOMİSİ

​Yedi AB üyesi nükleere destek verdi

Yedi AB üyesi nükleere destek verdi

Avrupa Birliği üyesi 7 ülke, nükleer enerjinin AB’nin enerji ve iklim politikalarından dışlanmaması ve teşvik edilmesi çağrısı yaptı. Fransa, Polonya, Macaristan, Çekya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, AB Komisyonu’na gönderdikleri ortak mektupta “Nükleer enerji, özellikle Kovid salgınının ardından yaşanan durgunlukta çok önemli olacak” denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yedi AB üyesi nükleere destek verdi
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Avrupa Birliği’ne (AB) üye 7 ülkenin liderinden, AB’nin iklim ve enerji politikalarında nükleer enerjiye daha fazla yer verilmesi için çağrı geldi. Fransa, Macaristan ve Polonya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin liderleri Avrupa Komisyonu’na hitaben yazdıkları mektupta nükleer enerjinin uygun fiyatlı ve düşük karbonlu bir hidrojen kaynağı olduğunu ve enerji sektörü entegrasyonunda önemli bir rol oynayabileceğini belirterek, “Nükleer enerji özellikle Covid salgınının ardından yaşanan durgunlukta çok önemli olacak” ifadelerini kullandı.

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