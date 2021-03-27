​Yedi AB üyesi nükleere destek verdi

Avrupa Birliği’ne (AB) üye 7 ülkenin liderinden, AB’nin iklim ve enerji politikalarında nükleer enerjiye daha fazla yer verilmesi için çağrı geldi. Fransa, Macaristan ve Polonya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerin liderleri Avrupa Komisyonu’na hitaben yazdıkları mektupta nükleer enerjinin uygun fiyatlı ve düşük karbonlu bir hidrojen kaynağı olduğunu ve enerji sektörü entegrasyonunda önemli bir rol oynayabileceğini belirterek, “Nükleer enerji özellikle Covid salgınının ardından yaşanan durgunlukta çok önemli olacak” ifadelerini kullandı.

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