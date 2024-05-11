Yedi kamu bankasına tek ATM

Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) projesi, dün İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT iş birliğiyle hayata geçirilen TAM projesi, operasyonel maliyetleri azaltarak, finansal erişimi kolaylaştıracak. TAM ATM eğitim platformuna dahil olan banka müşterileri herhangi bir ücret ve masraf ödemeyecek.





ORTA VADEDE EKONOMİYE 500 MİLYON DOLAR KATKI

TAM projesi, ülkedeki toplam ATM sayısının yüzde 36'sını, işlemlerin ise yüzde 40'ını kapsıyor. 7 kamu bankasının işbirliğiyle hayat geçirilen Türkiye’nin ATM Merkezi “TAM” ile orta vadede ekonomiye yaklaşık 500 milyon dolar katkı sağlanması bekleniyor.





ÖZEL SEKTÖR DE İSTİYOR

Projenin tanıtım toplantısında konşuan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, ATM Merkezi projesinin hükümetin son dönemde başlattığı tasarruf tedbirleri dikkate alındığında ciddi bir adım olduğunu vurguladı. ATM'nin yazılımı, monitoring (izleme) gibi iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da yayılarak bütüncül bir eğitmen platformu haline gelmesini beklediklerini anlatan Çakar, “7 bankayla hayata geçirdiğimiz bu platformun yayılarak daha farklı bankaların da sisteme katılacağını öngörüyoruz. Bu konuda birkaç bankanın da talepleri vardı. Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Hakseven'le de paylaşmıştım onlar ön görüşmelerini de yaptılar" dedi.





MASRAFSIZ VE KOMİSYONSUZ

Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Akseven ise mobil bankacılık ve dijital kanalların aktif kullanımına dikkati çekti. Akseven, şu bilgileri verdi: "Dünyadaki tüm örnek uygulamalardan farklı olarak 7 kamu bankamızın ATM'lerin yer aldığı ortak bir ATM yazılımıyla yönetilen, müşterilerin para çekme, para yatırma ve bakiye sorma gibi temel fonksiyonlarla sınırlı kalmaksızın müşteri deneyimini değiştirmeden kendi bankasının işlem setiyle masrafsız ve komisyonsuz bir şekilde işlem yapabilmesine olanak sağlayan benzersiz bir yapı üzerinde çalışmış ve TAM projesini hayata geçirmiştir. Üye bankaların müşterileri şu an için 5 bin 600, yakın bir tarihte 19 bin TAM ATM'sine erişebilme ve işlem yapabilme imkanı elde edecekler."





ÇIKAR ÇEVRELERI MEMNUN DEĞIL

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuşmasında, Orta Vadeli Program hedeflerine değinerek, cari açığın milli gelire oranını %2,5’in altına çekeceklerini ifade etti. Altın ithalatına kota uygulaması kararı aldıklarını hatırlatan Şimşek, “Çıkar çevreleri bundan memnun değil, kusura bakmasınlar. Ülkede olmayan metali ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak. Vatandaşın tercihine saygılıyım. Ülkemizin menfaatine kaynaklarımızı yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata dönüştüreceğiz" diye konuştu. Şimşek, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la kamuda tasarruf paketini açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.



