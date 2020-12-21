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Ekonomi Yeni 3008 ve 5008 kapış kapış satıldı
OTOMOTİV

Yeni 3008 ve 5008 kapış kapış satıldı

Yeni 3008 ve 5008 kapış kapış satıldı

3008 ve 5008 modellerini yenileyen Peugeot’nun getirdiği araçlar kapış kapış satıldı. Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, “Bu modellerin bazı paketlerinde stokumuz tükendi. Bu hafta itibariyle de diğer araçlar erimeye başlayacak. Yani ay sonu itibariyle 3008 ve 5008 genelinde biraz stoksuz girme ihtimalimiz var” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Peugeot Türkiye kampanyalı fiyatlara ek olarak 3008’de 7.500 TL, 5008’de ise 12.500 TL tanıtım desteği verdiğini kasım ayı sonunda duyurmuştu.
Peugeot Türkiye kampanyalı fiyatlara ek olarak 3008’de 7.500 TL, 5008’de ise 12.500 TL tanıtım desteği verdiğini kasım ayı sonunda duyurmuştu.

Yeni Peugeot 3008 ve 5008’in tanıtımında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, Peugeot’nun Türkiye’de de büyümeye devam ettiğini, bu yıl şimdiye kadar 37 bin araç sattıklarını ve yüzde 5,5’lik pazar payına ulaştıklarını aktardı.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL PAZAR DAHA PARLAK

  • Hafif ticari araç tarafında ise araç tedarikine ilişkin sıkıntılar nedeniyle bir miktar gerileme yaşandığını belirten Anaç, Türkiye otomotiv pazarıyla ilgili şunları kaydetti: “Pazarla ilgili biz yine iyimserliğimizi devam ettiriyoruz. 2021 yılında 2020’nin üzerinde bir pazar olacağı öngörümüz var. İlk çeyrek biraz yavaş başlayacaktır diye düşünüyoruz ama sonra pazarın biraz daha ivmeleneceğini öngörüyoruz. Fakat tabii bu varsayım altında birçok parametre var. ‘Çok olağanüstü şeyler olmazsa’ diye de bir parantez açarak ve bunu söylemiş olayım.” Anaç, elektrikli araçla ilgili de çalışmaları olduğunu ve 2021 yılı için “sürprizler” olabileceğini aktardı.

İbrahim Anaç

STOKLARDA ARAÇ KALMADI

Son dönemde otomotiv pazarındaki arz sıkıntısına değinen Anaç, şöyle devam etti: “Araç bulunurluğu sorunu açıkçası kasımda biraz da talebin yavaşlaması nedeniyle ekim ayında olan dönem gibi değil. Ama aralık ayı özeline bakarsanız biz zaten aralık ayında çok büyük bir hacim planlamamıştık. Dengeli bir durumumuz var, ne fazla stokumuz var ne de talebi karşılayamayacak kadar az stokumuz var. Sadece talebin biraz gerisindeyiz. 3008 ve 5008 özelinde bakarsak duruma, özellikle bazı versiyonlarında stokumuzun tükenmiş olduğunu görüyoruz. Bizdeki stok tükenmek üzere, bayilerin de az stoku kaldı. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta itibariyle de diğer araçlar erimeye başlayacak. Yani ay sonu itibariyle 3008 ve 5008 genelinde biraz stoksuz girme ihtimalimiz var. 2021 yılında ise bu durum pandeminin ne kadar daha uzayacağına bağlı. Çünkü ister istemez üretimi etkiliyor, tedarik zincirini olumsuz etkiliyor ve bu da üretime yansıyor.”

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