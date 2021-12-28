Ekonomi Yeni ekonomi modelinde kredide tarıma öncelik verilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni ekonomi modelinde kredide tarıma öncelik verilecek

Detayları netleşen Türkiye Ekonomi Modeli’nde önem verilen konulardan biri tarım politikaları oldu. Tarım ve hayvancılık gibi sektörlere kredilerde öncelik tanınacağı açıklanan modelde, yatırım teşvikinde kredinin yanı sıra uzun vadeli kefalet imkânının sağlanması da hedefleniyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Yeni ekonomi modelinde kredide tarıma öncelik verilecek ​
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Bütün dünyada yükselmeye devam eden enflasyonu bekleyen en önemli kalem gıda. Pandemi ortamında gıda üretiminin yanısıra, lojistik ve enerji maliyeti gibi unsurlar nedeniyle yıllık küresel gıda enflasyonu yüzde 35’e yaklaştı.

Türkiye’de de yüzde 29 civarında seyreden gıda ürünlerinin yıllık ortalama artışı, tüketicileri olduğu kadar hükümetleri de düşündürüyor. Bunun önüne geçmek için yoğun bir şekilde politikalar geliştiriliyor.

YILDIZ SEKTÖRLER ARASINDA YER ALDI

Türkiye’nin kendine özgü dinamiklerle oluşturduğu yeni ekonomik modelinin önemli ayaklarından biri de tarım politikaları oluşturuyor. Yıldız sektörlerin desteklenmesi kapsamında öncelikli olarak desteklenecek alanlardan biri de tarım olarak öne çıkıyor.

Küresel iklim değişikliğinin etkileri dikkate alınarak yenilikçi tarım projelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Öncelikli sektörlerin kredilendirilmesi başlığı altında tarımla ilgili şu madde dikkat çekiyor. “Tarım ve hayvancılık gibi yaşamsal öneme sahip sektörlere kredilerde öncelik tanınacak.” Yatırımların teşvikinde kredinin yanısıra uzun vadeli kefalet imkânı da sağlanacak. Bu kapsamda işletme kredileri ve istihdam korunacak. Bunlar kısa vadede sağlanması hedeflenen uygulamalar.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM İÇİN ÖZEL KANUN ÇIKARILACAK

Bir de orta ve uzun vadede atılması gereken politika adımları var. Tarımda katma değerli yatırımlarla ihracat ve istihdamı artırmaya dönük iki önemli düzenleme yapılacak. Mevcut durumda Türkiye’de 100 bini şeker pancarı çiftçisi olmak üzere 185 bin çiftçi ile 9 milyon dekar yüzde 4 alada sözleşmesi üretim yapılıyor. Tarımsal üretim planlamasına katkı sağlanması, çiftçiye hasat döneminde pazarlama sorunu yaşatılmaması ve hammaddeye erişimin sağlanması gibi unsurlara ilişkin düzenleme yakın zamanda Meclis gündemine getirilecek.

Gıda bankacılığı teşvik edilecek

  • Yeni düzenlemelerden biride gıda bankacılığını teşvik konusuna ayrılıyor. Ülkemizde yılda 19,1 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu kaybın önlenmesi için de gıda bankacılığının geliştirilmesi hedefleniyor. Bu konuda öncelikle mevzuat eksikliği giderilecek, ve sorumluluklar teşvik edilecek. Gıda bağışına yönelik hedeflerin belirlenmesi de gündemde.

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