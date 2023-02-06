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Ekonomi

Yeni Evim’e başvuru 10 bini aştı: Bakan Nebati, Yeni Şafak'a konuştu

Yeni Şafak’ın sorularını cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan “Yeni Evim Konut Finansmanı Projesi”nde ön başvuruların 10 binin üzerine çıktığı bilgisini verdi. Nebati, “Bu ilk 15 günde elimize ulaşan rakam. Kanunun yürürlüğe girmesiyle başvuruların daha da hızlanması bekleniyor” dedi.

Ali Kürşat Büyükada
Ali Kürşat Büyükada
03:45 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Evim Konut Finansmanı Projesi ile ilgili ön başvuruların 10 binin üzerine çıktığını söyledi. Ekonomi gündemine ilişkin Yeni Şafak’a konuşan Bakan Nebati, orta gelirliye konut finansmanından Kur Korumalı Mevduat uygulamasına, sıfır araç satışından tapu harç bedellerine ilişkin gündemi değerlendirdi.

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Vatandaşların konut sahibi olması için geliştirilen çalışmalara dikkat çeken Nebati, “Söz konusu 10 binin üzerindeki ön başvuru, ilk 15 günde elimize ulaşan rakam. Projenin çok daha iyi yerlere geleceğini öngörüyoruz. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuruların daha da hızlanması bekleniyor” dedi. Bakan Nebati, 27 Ocak haftasında Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesabına 21,2 milyar TL giriş olduğunu, toplam KKM hesaplarının 1,4 trilyon TL’ye ulaştığını ve bu rakamın haftalık bazda en yüksek giriş olduğuna dikkat çekti.

TÜM İDARİ CEZALAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA

Nebati, yüzde 2 olan tapu harcında değişikliğin gündemde olmadığını ifade etti. Cumhuriyet tarihinin en büyük yapılandırma sürecine dikkat çeken Bakan Nebati, “Vergi dairesine ödenmesi gereken hangi tür olursa olsun bir borç varsa teklif kapsamında yapılandırılıp ödenebilecek. Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren trafik, seçim, askerlik, köprülerden kaçak geçiş gibi cezalar yapılandırılıyordu. Şimdi ise vergi dairelerince takip edilen tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamına alındı. Teklifin komisyonda görüşmeleri sırasında çiftçilerin sulama birliklerine olan borçlarını da kapsama aldık. Yine çiftçilerimizin ziraat odalarına olan aidat borçlarının yapılandırılarak ödenmesine imkân sağladık” ifadesini kullandı.

2.000 TL'nin altındaki borçlara düzenleme

  • Yapılandırma sürecinin detaylarına değinen Nureddin Nebati şunları söyledi: “Bir kişinin, 31 Aralık 2022 tarihinden önce ödenmesi gereken borçlarının toplamı 2.000 lirayı aşmıyorsa bu düzenleme kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere hiçbir şart aramadan borçlarını siliyoruz, alacağımızdan vazgeçiyoruz. Böylece bu borçlar nedeniyle vergi dairelerimiz takip işlemleri yapmayacak, vatandaşımız da takibe muhatap olmayacak.”

Sıfır araç uyanıklarına 949 milyon TL ceza

Nureddin Nebati, sıfır araçlar konusunda denetimlere yönelik şu bilgileri verdi: “Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından yapılan araştırmalarda, sıfır araç satışı yapan mükelleflerden bir kısmının sıfır araç satışı ile birlikte ayrıca aksesuar satışı faturası düzenlemek suretiyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahını aşındırdığı tespit edildi. Bazı mükelleflerin ise araçları düşük bedelle kendilerine satış gösterip daha sonra gerçek bedelleri üzerinden satmak suretiyle vergi kaybına sebebiyet verdikleri gözlemlendi. 39 ilde 324 kurum nezdinde vergi incelemesine başlanmış olup bunlardan 234 tanesi tamamlanmıştır. Mevzuata aykırı davranan mükelleflere 872 milyon 707 bin 650 TL ödemesi gereken vergi çıkarıldı. Bunun yanı sıra ilgililere 949 milyon 980 bin 250TL vergi cezası önerildi.”


#Nureddin Nebati
#Yeni Evim Konut Finansman Programı
#Borç Yapılandırma
#Ekonomi
21 dakika önce
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Yeni Evim’e başvuru 10 bini aştı: Bakan Nebati, Yeni Şafak'a konuştu
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